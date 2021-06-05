壽險關懷受災戶 優惠連發

颱風彩雲來襲，多處暴雨成災，新光、國泰、遠雄、合庫、富邦、中國、全球、三商美邦等多家壽險公司昨（4）日快速啟動保戶關懷服務，提供保單補發免收工本費、保費繳納寬限優惠、保單借款繳息作業優惠、房屋貸款本金寬延優惠等多項措施。

金管會保險局昨日也表示，已責成壽險公會、產險公會轉知各會員公司主動瞭解，如有災情，並應積極協助民眾辦理理賠相關事宜。

以財產保險為例，民眾投保之保單如有包含因颱風或洪水所致之損失者，如住宅火災保險；火災保險附加颱風及洪水保險；地層下陷、滑動或山崩保險；汽車車體損失保險附加颱風、地震、海嘯、冰雹、洪水或因雨積水附加條款；營造綜合保險；安裝工程綜合保險等，可依契約約定向保險公司請求賠付。

金管會亦表示，為協助民眾移轉颱風及洪水所致損失，去年1月1日起已擴大住宅火災保險保障，新增住宅颱風及洪水災害補償保險保障，民眾如有相關損失，可洽所投保保險公司，以維自身權益。

新光人壽表示，提供續期保費緩繳優惠，受災區域保戶給予應繳月今年6月份的續期保險費緩繳三個月的優惠。另外，保單借款利息應繳月為6月份並符合受災對象者，經受災保戶申請後，該期保單借款利息自應繳日起可緩繳六個月。

國泰人壽也指出，針對應繳月為今年6月份的續期保險費、保單借款利息，給予受災地區保戶緩繳三個月的措施。

另外，嚴重受災地區保戶即日起至今年8月底前，如首次純增10萬元以內之保單借款，自借款之日起六個月內，免計利息；受災戶房屋貸款本金及利息亦給予緩繳三個月。

合庫人壽表示，保戶於事故發生後三個月內，只要檢附相關受災證明(如：里長證明之受災證明文件)，即可申請保單借款新貸或增貸件免息三個月。

合庫人壽保戶於事故發生後三個月內，只要檢附相關受災證明，如：里長證明之受災證明文件，申請補發保單可免收工本費。