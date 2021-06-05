台新金賣彰銀股 啟動

台新金控百分百併購保德信人壽案過關，同步宣告分手彰銀，處分彰銀持股的動作也在昨（4）日啟動，申讓40萬張彰銀股票採盤後鉅額交易釋出，約當彰銀股權3.85%，雖然昨天第一天交易沒有成交，但至7月3日前都可處分，能否在期限前完成，就看彰銀股價以及台新金如何洽詢潛在買家。

金管會1日宣布，同意台新金取得保德信人壽100%股份申請案，台新金依規劃與承諾事項，函報金管會認可後生效。其中關鍵的承諾事項，就是出脫彰銀持股。台新金在1日當天也公開宣布，將於六年內以三種方式出脫手中234.13萬張、22.5%彰銀持股，三種方式包括以盤後鉅額交易、拍賣等不同形式自集中市場賣出，發行交換債、交換特別股等，交換債、交換特別股比重均不逾三分之一。

結果在宣布併保德信人壽案過關當天，台新金就迅速申報轉讓40萬張彰銀持股，如其所說的釋股方式，以盤後鉅額交易方式處分，令外界好奇台新金是否已經找好了接手的潛在買家。不過，昨天第一天啟動交易，並沒有成交紀錄。

金融圈人士指出，台新金火速申讓40萬張彰銀股票，首先應是彰顯落實承諾的決心，至於有沒有找到接手對象，也許未來一個月可以繼續談，也或者要看股價位置。彰銀昨天股價收16.9元，下跌0.05元作收，成交量1.5萬張，量增將近一倍，預期彰銀股價有可能繼續下挫，才會看到明顯的買盤承接。

過去龍巖集團出脫彰銀股票時，也是採取盤後鉅額交易，但是公股行庫銜命進場承接，不論是盤中買進維持股價，或是盤後與龍巖集團對敲，都相當積極。

不過，從傳出台新金要以彰銀股票發行交換特別股，到同時從市場出脫，公股行庫高層人士表示，除非股息高到一定程度，否則不會接手去賭七、八年後的彰銀股價，至於比照龍巖賣股時進場，則是完全沒有接到指示。