129銀行分行 縮短營業時間

金管會放寬銀行因應防疫可縮短分行營業時間，至昨（4）日止已有九家銀行共129家分行陸續啟動。民營銀行業者指出，縮短營業時間的分行，第一考量當然是疫情，包括位於熱區或有行員染疫等，其次是實際的人流時段分布與業務重心，趁著實體人流減少乾脆縮短時間保護行員。另外，更期望藉此誘導客戶更願意學習使用數位金融服務，降低日後實體營運的負擔，提升效率。

花旗、聯邦、京城、凱基、王道、玉山等銀行本周已啟動部分分行縮短營業時間，下周起還有台中銀、星展、彰銀加入行列，準備縮短部分分行營業時間。

其中，彰銀是唯一的公股行庫，甘冒公股行庫「背負政策任務不能輕言縮短營業時間」的大不韙，選定兩家分行延後至中午開門，是因為彰銀對行員染疫的因應措施採取高標，這兩家分行在有行員確診後，就全數分行行員居家隔離兩周，與其他公股行庫依照中央規則辦理有所差異。

彰銀評估以備援人力支援，不比其他行庫分組居家仍是原有分行行員輪流上班，備援者熟練度與客戶熟悉度都不足，所以才延後開門、縮短營業時間，但此一權宜措施只會實施到14日，兩家分行都會趕在15日勞工紓困貸款開辦前，恢復正常營業時間，此點與民營銀行作法不同。

星展銀指出，下周起雙北七家分行縮短營業時間，是因位於熱區，與來客量多寡沒有太大關係。星展銀指出，以外銀來說，客戶使用數位金融服務比重越來越高，疫情之下，因此此波縮短營業時間的分行，主要會以疫情熱區先為主，未來採滾動式調整。

凱基銀有多達11家分行縮短營業時間，且是分布北、中、南，凱基銀指出，選擇縮短時間的分行以及如何調整時間，是依據該分行附近是否有鄰近可相互支援服務的分行，以及近期來客數明顯縮減、來客縮減的主要時段等，綜合評估。即使不一定是位於疫情熱區的分行，但人流大幅減少下，考量防疫安全，縮短時間也可保護行員。

玉山銀也是選擇有行員確診的分行率先縮短營業時間，玉山銀表示，決定縮短時間主因疫情變化，以及保障顧客權益、維護同仁健康。

不具名民營銀行高層指出，選擇縮短營業時間以晚開門而非提早打烊的，主要考量企業客戶需求，包括票據交換、帳務處理等，還是有跑三點半的需求，所以會視分行業務屬性而有所不同。另外，縮短時間也可讓客戶更有意願或動力去嘗試數位金融服務，多多利用線上辦理，不要老想跑實體分行臨櫃交易，對銀行近年來持續投資提升資訊系統、數位工具，也可發揮效益。