企業生日快樂／農業金庫 扮農林漁牧業靠山

農業金庫是一家很特別的金融機構，依照農業金融法成立，和一般銀行依銀行法成立不同；農業金庫為全國311家農漁會信用部的上層機構，是我國唯一集農業專業銀行與商業銀行業務於一體的特許金融機構。

有別於一般商業銀行以獲利為目的，農業金庫以輔導信用部業務發展、辦理農林漁牧融資、穩定農業金融、扶植農漁產業經濟發展為其最重要的任務。農業金庫設有專業金融部，目前有30餘位輔導員，每位負責十多家農漁會，主要工作是輔導及查核信用部的業務，此外，聘有28位學者專家擔任無給職業務發展顧問，主要協助提供授信案件的意見、教育訓練等，減少借戶的投資風險和公司的授信風險；農漁會信用部及分部共有1,164個據點，可提供山上、海邊、離島、外島等偏鄉的金融服務需求。 農金安心GO安全農漁產品產銷媒合平台發表會，行政院蘇貞昌院長蒞臨指導。 農業金庫／提供

農業金庫承擔扶植農漁產業經濟發展重責，截至今年3月存款為7,638億元，其中農漁會轉存款7,190億元，占95%，須支付1年定儲利息，使該行的存款成本高於商業銀行。

農業金庫吳明敏董事長（前排右）與越南西貢商業銀行簽署MOU。 農業金庫／提供

為協助農漁會信用部增加放款，農業金庫自2009年起開始推動邀請信用部聯合授信，至2020年12月，聯貸總授信額度2,689.1億元，其中信用部參貸比率占47%。農業金庫也對存放比低於50%的農漁會信用部施以援手，2017年，存放比低於50%的信用部有151家，2020年僅剩116家。今年目標為不高於100家。

建構完整金融體系

由於農漁會轉存款的平均資金成本0.71%，比國內金融同業0.40%高出0.31%，以7,190億元推算，利息負擔較同業多22億元，較高的資金成本，嚴重限縮農業金庫可投資商品種類，目前該行的資本額247億元，投資部位約3,408億元，財務操作槓桿約14倍，遠高於金融同業，因此投資金融商品的流動性管控非常重要。

全國農業金庫感恩音樂會新逸交響樂團年度公演。 農業金庫／提供

農業金庫提供政策性專案農業貸款、青年從農創業貸款、信用部資訊整合、安全農漁產品推廣、推廣農業保險等。以農業放款餘額占總放款餘額的農業放款比率而言，農業金庫優於日本農林中央金庫，我國農業金融機構的農業放款比率也優於日本的農業金融機構。

農業金庫和世界台灣商會聯合總會共同舉辦「把台灣鳳梨推向國際市場」記者會。 農業金庫／提供

農業金庫設立源自於2002年11月30日，政府重視農、漁會界意見，暨健全農業金融體系，召開「全國農業金融會議」達成共識，之後「農業金融法」於2003年7月10日完成立法，農委會於2004年1月30日成立「農業金融局」，並推動設立農業金庫，著手構建完整、安全、自主的農業金融體系。

2004年7月16日，農業金庫籌備工作展開，2005年5月26日獲准開業，資本總額200億元，政府出資49%，農漁會出資51%，至2019年底，資本總額為300億元，實收資本總額243億多萬元，政府出資比率為39.98%，各級農漁會及農業團體持股比率59.99％。

農業金庫是全國唯一集農業專業銀行與商業銀行業務於一體的特許金融機構，協助政府照顧全體農漁民的金融需求，現任董事長為吳明敏，總經理為蘇佐政。

依據「農業金融法」規定，農業金庫與農漁會信用部共稱農業金融機構，農業金庫也是農漁會信用部的上層機構，與全體農漁會信用部共1,171家總分支機構形成遍布全國的農業金融服務網，執行以金融支持農業的政策，協助促進農業經濟的穩定發展。

打造產銷媒合平台

2006年8月28日，農業金庫獨資成立農金保險經紀人公司，投資額300萬元，2019年底實收資本總額為2億4,060萬元，結合全國農漁業發揮通路整合效益與國內產壽險公司共同推廣保險業務；另自2016年起推廣農業保險業務，協助農漁民分散經營風險，提高農業經營保障，穩定農村社會發展。

加速農漁會資訊整合，提高競爭力及經營績效，依據專業分工進行組織重整，2019年3月4日將農業金庫資訊共用業務分割新設成立100%持股「農金資訊公司」，同年4月1日完成公司登記，實收資本總額為5億5,000萬元。

另外，農金資訊公司建置「農金安心GO」安全農漁產品產銷媒合平台，主要媒合全國各地農漁會與青農生產之農漁產品，須具備「產銷履歷TAP」、「有機農產品」、「食品安全管制HACCP」和「生產追溯QR Code」等安全驗證標章，不只消費者可安心選購，還能協助農漁會及青年農民推動供銷業務，以利具生產履歷、有機及相關標章的農漁產品產銷。

農業金庫的業務範圍及策略有七大項，包括：辦理重大農業建設融資與政府農業專案融資、辦理配合農、漁業政策之農、林、漁、牧融資、辦理銀行法第71條各款（一般商業銀行可辦理之業務）所列業務、收受農、漁會信用部餘裕資金轉存款及資金融通、辦理輔導農、漁會信用部業務及財務查核、辦理農漁會信用部金融評估、績效評鑑及資訊共同利用，以及其他經中央主管機關會商銀行法主管機關及其他有關機關核准辦理之業務。