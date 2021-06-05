企業生日快樂／農業金庫董座吳明敏 熟悉農民實務需求

農業金庫董事長吳明敏是台灣的農業與金融專家，小時候家裡種田，幫忙養魚、養豬，深知農漁民的辛勞：他笑稱自己「很會讀書」，1981年獲國科會公費留學，到美國俄亥俄州立大學求學，取得農業經濟系博士學位，學成歸國後不久，國內爆發520農民運動，讓他深受影響，協助農漁民成為他一生的志業。

提到台灣農業，吳明敏話匣子就會大開，他認為，研究農業經濟不能只停留在學術研究領域，應該走出學校，走進農漁村，了解農漁業和農漁民的需求，才能對症下藥。

自1988年起，吳明敏在大學授課之餘，開始寫文章對農業政策提出針砭，其後參與台灣智庫，負責農業論壇、推動成立「台灣農業產學聯盟」，擔任創會理事長，了解農漁產業的實務需求，協助解決。

吳明敏也是《農業金融法》立法的外部諮詢學者，2005年時，曾接受農委會「研修農業金融法規」委託，擔任研究計畫主持人。2006年，吳明敏出任民進黨不分區立委，特別重視「兩岸農業」、「食品安全」、「農產品市場」等政策，其後更在民進黨智庫新境界文教基金會擔任農業小組召集人。在2017年12月接任農業金庫董事長前，擔任農業科技研究院董事長。

自新冠肺炎疫情爆發以來，農業金庫便將紓困和弱勢關懷列為優先要務，除積極協助農漁會紓困貸款、辦理各部會紓困貸款、執行央行小規模營業人C方案、協助撥付農漁民生活補貼、三倍券兌換，補助農漁會減輕降息影響和補助農漁會洗錢防制系統使用費等，扮演經濟穩定角色。

今年3月，中國大陸暫停進口台灣鳳梨，農業金庫便賣起了鳳梨，吳明敏表示，台灣農業技術相當珍貴，但長年以來外洩大陸，他疾呼新的農漁產品品種，應該受《敏感科技保護法》保護，不然好的品種還沒推廣，對岸就已經學走，這樣也能幫助台灣在農業發展與農產品推廣的路，不會走得如此艱辛困苦。