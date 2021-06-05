企業生日快樂／農業金庫強化資金運用 籌設OBU

農業金庫是我國唯一農業專業銀行，致力於輔導與協助農漁會信用部業務發展，因肩負311家農漁會信用部轉存款政策任務，使該行的存款成本高於一般銀行；董事長吳明敏指出，為活化資金，籌設國際金融業務分行（OBU）為當務之急，此外也計劃申設創投公司，並強化信用部的資訊整合工作；以下為專訪紀要。

問：農業金庫短期內最重要的計畫？

答：為強化資金運用，首要任務是籌設國際金融業務分行（OBU），農業金庫為國內38家銀行中唯一沒有OBU的銀行。申請成立OBU，主要是為業務發展，提供客戶完整的外匯業務服務，並配合政府新南向政策，協助台商在海外健全發展。全體國銀除農業金庫外均已成立OBU，對客戶提供外幣金流與貸款服務，農業金庫申請成立OBU ，將可與銀行同業立於相同的競爭條件。

問：農業金庫接下來的業務發展？

答：除成立OBU外，將設立創投子公司「農金創投」，非以IPO及獲利為首要目標，而是鼓勵農漁產業朝向智慧化、循環經濟發展與扶植小農創業，這也是農業金庫的核心任務與使命。

農業金庫也將持續整合資訊共用平台，目前已整合176家農漁會資訊共用系統，以整合全部農漁會之資訊共用系統為目標，並陸續導入資訊安全管理系統及內外部防火牆、持續優化帳務系統功能、共用帳務系統硬體升級、系統軟體授權及異地備援系統建置。

此外，子公司農金資訊在2019年成立「農金安心GO」安全農漁產品媒合服務平台，將持續協助具產銷履歷（TAP）、有機、台灣農產品生產追溯系統（QR code）及HACCP驗證的安全農漁產品之推廣，同時也致力提升農業貸款與強化法令遵循與風險管理。

問：希望將農業金庫打造成何種樣貌？

答：農業金庫成立於2005年5月26日，這16年來，農業金庫和信用部的各項營運指標均逐年「向上提升」，未來，人口少子化、銷售網路化以及銀行競爭更趨激烈，農業金融機構的經營模式仍需升級；農業金庫預定於8月13日於張榮發基金會國際會議廳舉辦農業金融研討會，有四大重點：農業貸款暨資訊整合、農業保險與農民退休儲金、農業創投、國際連結。

農業金庫須加強國際連結，希望盡速可以辦理OBU，打造跨境的價值鏈體系，提升新南向和印太戰略的施政績效。在子公司農金資訊部分，目前已整合176家信用部，並積極完成所有311家信用部的資訊整合。

身為農業專業銀行，也關注永續農業，農業金庫的農業放款特別鼓勵循環經濟、農畜牧廢棄物再利用、魚電共生、農業綠能、離岸箱網、冷鏈物流、碳足跡減量等永續農業的服務。

展望未來，將更努力於穩定基層金融秩序、增加農業放款和青年從農創業貸款、協助農漁村經濟發展、整合跨境資源、為股東創造更大收益、照顧顧客和員工權益、做好環境永續、社會公益和公司治理，積極扮演資金管理者的稱職角色。

問：申設農金創投的原因？

答：規劃申設農金創投，主要有三大原因，第一，協助農企業（特別是青農）技術發展、管控農漁作風險，搭建農民與投資者之間的橋樑。第二，將搭配行政院國家發展基金「創業天使投資方案」投資，並引入其他國內外創投資金投資。透過農業創業提供新創農企業（特別是青農）技術、管理、股權與財務規劃等服務。

第三，為我國和友邦國家的資金、人才、技術、市場創造最大的綜效。