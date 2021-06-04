台灣人壽業務員不甩規定群聚 金管會加罰60萬元

中信金（2891）旗下台灣人壽台中通訊處19名業務員日前在戶外群聚，還嗆聲電視台記者，影片在網路流傳後，除了台中市政府處以30萬元罰鍰，主管機關金管會保險局認為「公司未確實督促遵守政府防度規定」，讓金管會所規定的各種防疫規範「形同具文」，今（4）日依違反內部營運持續管理(下稱BCM)計畫規定，再加罰60萬元。

金管會官員表示，金融機構都須訂定營運持續計畫（BCM），也就是在各種天災人禍的情況下，依然能維持市場交易，以維持經營為目標。但台灣人壽台中一心通訊處所屬19名人員於5月20日於戶外有群聚行為，違反中央流行疫情指揮中心三級警戒停止室內5人以上、室外10人以上聚會規定，並經台中市政府處以新台幣30萬元罰鍰。

保險局表示，該等人員行為與該公司內部營運持續管理(BCM)計畫規定第三條各疫情級別營運持續應變規劃。應於中央流行疫情指揮中心疫情警戒標準第三級時，應強化內部防疫措施，縮短人員接觸之活動，包含停止集合、活動及教育訓練，還有BCM第四條規定，社交管制各階段營運持續應變規劃，應於社交管制階段過渡期或警戒期時，應避免人員接觸活動、加強宣導非上班時間應自主性停留家中，減少外出等措施」不符。

金管會強調，台灣人壽內部人事管理等相關內部控制作業，雖訂有BCM計畫，以維持公司持續營運，惟未確實督促及確保所屬人員遵守政府防疫規定並落實公司BCM計畫所定各項防疫規範，使該計畫形同具文，亦與保險法第148條之3第1項授權訂定之「保險業內部控制及稽核制度實施辦法」第5條第1項第8款規定不符。因此核處罰鍰計新台幣60萬元整。

金管會呼籲，因應我國嚴重特殊傳染性肺炎(COVID-19)疫情，保險業應確實督導及確保所屬人員落實執行內部人事管理及營運持續管理計畫，遵守政府各項防疫規定，並發揮金融從業人員高度自律精神，以保護客戶及員工健康。