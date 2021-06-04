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幸福中預見風險 保誠人壽籲為「萬一」做好準備

經濟日報 / 記者陳怡慈／即時報導

英國保誠人壽表示，生命中的風險未必能夠預防，但可以預先準備，尤其是身為主要經濟支柱的家庭守護者，更應具備健康與保障的觀念，關注自身與家人健康狀況，並透過保險商品，妥善規劃風險保障，以避免突如其來的意外，造成龐大的經濟負擔，影響自己及家人的幸福。

國發會統計資料顯示，台灣人口總扶養比，含扶老與扶幼，於2020年增加至40.1%，並預估2070年將達102%，每100名勞動人口將扶養102名非勞動人口，顯示勞動人口負擔日益沉重。

面對扶老、扶幼雙重壓力，「萬一」家庭主要經濟支柱者碰上自身或家庭成員因突發疾病或意外導致無法勞動，因而中斷收入，恐將為家庭帶來更大的壓力。

英國保誠人壽長期觀察市場趨勢、傾聽客戶需求，推出保誠人壽鑫幸福定期保險，提供失能收入補償保險金、身故保險金、豁免保險費、滿期保險金等多重保障，協助上有父母、下有小孩的家庭守護者，減緩因疾病或意外導致收入中斷的經濟壓力，提前做好保障規畫，防範於未然。

保誠人壽鑫幸福定期保險的失能收入補償保險金，提供保戶在遭遇突發疾病或意外致成第一至四級失能時，支持日常所需與彌補收入中斷造成的經濟缺口；繳費期間內，第一次因疾病或傷害致成第一至四級失能程度者，自失能診斷確定之翌日起，不須再繳納剩餘保險費，保險契約繼續有效。

若保險期間保戶不幸身故，英國保誠人壽將提供「應已繳總保費」的1.1倍之身故保險金或喪葬費用保險金。

保戶可依據個人或家庭的預算規畫，彈性選擇10年、15年或20年的繳費期限；保險契約期滿仍生存者，可領回保險金額十倍的滿期保險金。

以35歲蔡先生投保，保誠人壽鑫幸福定期保險為例，保險金額為新台幣3萬元，繳費20年，年繳保費為新台幣3萬2,505元，折扣後年繳保費新台幣3萬2,180元，可享有保障至66歲當年保單周年日。

如不幸於45歲時且仍在保險契約繳費期間，因疾病或傷害致成第一至四級失能，則可豁免保險費，英國保誠人壽將給付保戶每月一次3萬元失能收入補償保險金至保險期間屆滿日，最多給付252個月，合計新台幣756萬元，協助蔡先生應對突如其來的風險，可能產生醫療費用或經濟負擔。

英國保誠人壽長期關注國人的健康與保障，致力於提供符合各族群客戶需求的保險商品與服務。透過保誠人壽鑫幸福定期保險，民眾可以預先規劃保險保障，在幸福中預見風險，為「萬一」做好萬全的準備，與家人一同享受健康、無虞的幸福生活。

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