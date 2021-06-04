股價一周縮水四成 高端疫苗下周一起採預收款券

櫃買中心今（4）日表示，高端疫苗（6547）、德宏（5475）、台驊投控四轉換公司債（26364）自6月7日起預收款券並管制撮合作業。

近日捲入疫苗採購爭議的高端疫苗（6547）股價在今天出現連續第五根跌停，收在230.5元，一周內縮水四成。櫃買中心表示，高端疫苗最近30個營業日內曾發布處置，又因連續三個營業日達櫃買中心股價波動過大，自6月7日起10個營業日（7日至21日，如遇休市、有價證券停止買賣、全日暫停交易則順延執行）改以人工管制之撮合終端機執行撮合作業，約每20分鐘撮合一次。

此外，德宏工業也是最近30個營業日內曾發布處置，但最近股價持續飆漲，連續三個營業日達注意交易股票條件，櫃買中心表示，7日起10個營業日（7日至21日）改以人工管制之撮合終端機執行撮合作業，約每20分鐘撮合一次。

此外，台驊投控四轉換公司債亦於最近30個營業日內曾發布處置，又因連續三個營業日達櫃買中心注意交易資訊條件，7日起10個營業日改人工管制之撮合終端機執行撮合作業，約每20分鐘撮合一次。

針對高端疫苗、德宏、台驊投控四轉換公司債，櫃買中心提醒，各證券商於投資人每日委託買賣該有價證券，應就其當日已委託之買賣，向該投資人收取全部之買進價金或賣出證券。但違約專戶委託買賣該有價證券時，不在此限。