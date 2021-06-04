對法人透露國人最後只能打國產？高端：不實報導

高端疫苗今吞下連續第五根跌停板，收在230.5元，但卻傳出高端對法人透露，政府買不到國外疫苗，國人只能打國產疫苗。但對此高端今天發出重訊否認，強調為不實報導，也澄清沒有召開法人說明會，將採取必要法律行動。

媒體報導指出，有自營商主管透露，高端6月3日才與法人進行說明會，法人憂心疫苗議題衝擊高端營運，但高端向法人強調，政府買不到國際品牌疫苗，最後國人都必須施打高端疫苗，重申政府訂單與營運展望不變。

但高端則表示，虛心接受新聞媒體的監督與指教，然而，刻意的造謠抹黑已有逾越法律規範之虞。

高端強調，6月3日並未召開法人說明會，有關法說會之報導皆非事實，也要求媒體立即撤下不實報導，如持續散播造假與不實新聞，將主動通報證券主管機關並採取必要法律行動。