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國票證傳一名員工確診 5月22日起居家隔離、公司已消毒

經濟日報 / 記者楊筱筠／即時報導

國票金控（2889）子公司國票證今（4）日傳出有員工確診，但該員工已經在5月22日居家隔離，國票金並將持續加強電梯分流以及消毒等防疫作業，不影響公司營運發展。

金融業員工確診數持續攀升，金融業員工緊盯疫情發展。為了助銀行員防疫，渣打銀行宣布，補助居家辦公的員工每人津貼2,800元，可用於採買居家上班所需IT設備。星展銀也補貼計程車費補助，並已經全面啟動居家辦公獲分組辦公模式。永豐金則是員工如與確診者接觸，或有疑慮時，將針對採檢給予全額補貼。

公勝保經也規劃1萬劑疫苗的預算補助，提供給5,000多名內外勤夥伴，鼓勵夥伴們盡快施打。唯有透過施打疫苗盡快達成「群體免疫」，才能真正保護到自己、家人與客戶們。

國票金控 金融業 居家辦公

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