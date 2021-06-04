外資愛台灣 5月持有新台幣資產創歷史次高

外資愛台灣，持有新台幣資產比重維持歷史高檔。中央銀行今（4）日公布，5月底，外資持有國內股票及債券按市價計算，加上新台幣存款餘額共計7,154億美元，月減118億美元，約當外匯存底的比重也由134%下滑至132%，跌幅為2個百分點，金額與占比均創歷史次高。

央行今日公布，5月底外匯存底為5,429.78億美元，創三個月新高，並較4月底增加18.68億美元。央行外匯局局長蔡烱民指出，5月外匯存底變動主要因素有二，包括外匯存底投資運用收益，以及主要貨幣對美元的匯率變動。

蔡烱民分析，根據金管會資料，外資5月淨匯入32.7億美元，但未包含外資盈餘匯出，而央行統計盈餘匯出約22億美元，因此，以現金基礎計算，外資5月淨匯入金額約10億美元。

蔡烱民解釋，「外資握有很多國內股票，電子公司發放股利時，它們就會匯出，這是所謂的盈餘匯出」，而金管會統計的外資淨匯入並未包含盈餘匯出。

除外資5月持續匯入外，外資持有新台幣資產也反映價格因素，但因股價變動不大，所以外資持有新台幣資產約當外匯存底的比重，僅較4月小跌2個百分點。

央行提供資料顯示，5月美元指數貶值1.59%，主要貨幣對美元多數升值；其中，歐元升值1.72%，人民幣升值1.74%，英鎊升值2.82%，澳幣升值0.23%。

央行指出，根據目前各國公布最新統計，台灣外匯存底餘額僅次於中國大陸、日本、瑞士、印度，維持世界第五大。

央行提供資料顯示，中國大陸4月外匯存底為3兆1,982億美元，月增282億美元，高居世界第一。

日本4月外匯存底為1兆2,952億美元，月增74億美元，排名全球第二。

瑞士4月外匯存底首度破兆，高達1兆43億美元，月增162億美元。

印度5月21日外匯存底為5,485億美元，月增24億美元。

蔡烱民分析，多數國家4月外匯存底均為增加，主要是歐元漲幅較大、反映貨幣變動因素。