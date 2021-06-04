台股5月上演大逃殺 但外資連二個月淨匯入2,300億元

儘管五月本土疫情擴散、台股指數激烈震盪上演「大逃殺」，最終單月指數下跌將近500點，但據金管會今（4）日公布最新外資淨匯出入資料，5月外資加陸資淨匯入合計達到32.47億美元，以台北外匯市場新台幣兌美元今天收盤收27.721元計算，換算新台幣約900億元左右，創11年來的同期最大淨匯入量，且加計四月，連續二個月淨匯入高達2,300億元，呈現無論台股漲與跌，外資資金都大舉匯入的樂觀態度。

儘管台股四、五月走勢不同調，四月先大漲1135點，在4月29日創下17566的收盤歷史新高點，但五月因本土疫情擴散，散戶信心潰散，融資爆多殺多，最終月底以17,068點作收，單月下跌498點。不過金管會今日公布最新數字顯示，外資於四月、五月連續二個月都呈現淨匯入，包括四月淨匯入約新台幣1,400億元，5月再淨匯入近900億元，相當於二個月共匯入約新台幣2,300億元。

據金管會統計，今年5月1日至5月31日止，境外外國機構投資人、華僑及外國自然人累計淨匯入約32.70億美元；陸資累計淨匯出約0.23億美元。

累計方面，今年1月1日至5月31日止，境外外國機構投資人、華僑及外國自然人累計淨匯入約128.31億美元；陸資累計淨匯入約0.04億美元，二者合計為128.35億美元，折合新台幣將近3558億元。

此外，外資持有台股市值餘額方面，金管會統計，境外外國機構投資人、華僑及外國自然人截至5月31日止累計淨匯入約2,213.36億美元（境外外國機構投資人累積淨匯入2,210.91億美元；境外華僑及外國自然人累積淨匯入2.45億美元），仍續創歷史新高。