保戶確診安聯人壽額外給慰問金 最高5萬

秉持服務保戶的精神，國內外商壽險龍頭安聯人壽表示，今年9月30日（含）之前，額外提供確診感染新冠肺炎住院治療的保戶6,000元關懷慰問金，身故再給4.4萬元，合計最高5萬元，不限險種，投資型保單的保戶也可以。

以下為安聯人壽的關懷保戶措施：

一、提供保戶確診新冠肺炎關懷慰問金。

安聯保戶於2021年9月30日前如確診罹患新冠肺炎並接受治療，可申請新台幣6,000元關懷慰問金，或不幸染疫身故則提供新台幣50,000元染疫身亡關懷慰問金。

二、新冠肺炎住院認定包含門診、檢疫集中所、防疫／隔離旅館。

若保戶經醫師診斷確定為新冠肺炎必須入住醫院，但因醫院滿載而需轉往檢疫集中所、防疫／隔離旅館進行治療，將視同符合保單條款住院定義，可申請住院日額醫療保險金及關懷慰問金。

經醫囑改採醫院門診方式治療者，將審酌實際治療所需，從寬認定為住院治療，相關規定詳見安聯人壽的理賠部「疫情警戒達三級（含以上）期間有關住院認定」公告。

三、入住負壓隔離病房，從優比照加護病房之金額給付。

保戶如因新冠肺炎感染住院治療，如於隔離病房接受治療，於隔離病房住院部份將比照加護病房辦理。

四、染疫保戶如施行插管治療，比照氣切手術給付。

保戶如因罹患新冠肺炎需施行插管治療，將比照氣切手術，視投保險種及條款約定，給付手術醫療保險金。

五、新冠肺炎屬法定傳染病，醫療保單均非屬除外責任。

安聯人壽現銷售之醫療險商品均未將法定傳染病列為除外責任，僅1998年以前販售之舊版醫療險契約受法定傳染病除外責任之影響。安聯為善盡企業社會責任，決議理賠從寬認定且不主張除外責任，並依新版契約條款從優給付保險金。

六、續期保費、保單借款周年利息緩繳。

當疫情等級為第二級、第三級或相當等級時，受疫情影響之保户，包含但不限於確診、居家隔離、居家檢疫、自主健康管理者，得個別檢具證明文件向本公司申請緩繳保費及保單借款週年利息三個月。

七、完整數位生態系統，數位服務隨時隨地不受限，再推出保戶專屬線上互動活動。

疫情期間如需申請保單變更作業，可透過安聯e網通、安聯e服務等數位平台，提出各項保單變更申請如：保單基本資料變更、投資標的轉換、單筆追加…等投資交易變更，保單貸款、線上服務進度查詢等安全方便的線上服務。

在家輕鬆e指搞定保單服務申請，至8月底止更可參加「保友狂歡節」線上互動活動，6月底前新舊會員登入加送銀幣，使用銀幣可玩遊戲再抽Line points、賣場及便利商店電子票券。