元大證券美股即時資訊將上線 居家辦公投資不延遲

新冠肺炎本土疫情升溫，大多數民眾開始居家上班，元大證券宣布，即將成為全台首家提供全體客戶Nasdaq美股即時報價服務的證券商，讓客戶在家投資不中斷，只要一機在手就能即時掌握美股投資資訊。

深耕國際市場的元大證券，為國內提供受託買賣美國股票最大的經紀商之一，為提供客戶更優質的投資環境，即將成為全台首家提供全體客戶Nasdaq美股即時報價服務的證券商。

不論台股或複委託，只要投資人完成開立元大證券帳戶，就能透過投資先生App取得Nasdaq美股即時資訊。

至於元大證券海外子公司元大香港、元大韓國也會陸續上線Nasdaq美股即時資訊。

元大證券走在市場最前端，這次是繼2018年深入合作、2019年以「We know Asia」的鮮明品牌形象華麗登場Nasdaq Tower、2020 年秉持ESG精神關心世界疫情，於Nasdaq Tower電視牆播放暖心標語後，與Nasdaq進一步深入的合作。