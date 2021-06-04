幸福企業全方位防護 合庫加碼員工防疫與疫苗險

因應國內疫情延長三級警戒，確診人數尚未明顯降低之際，肩負金融營運不中斷責任的合庫金控（5880）集團，繼實施優於法令規定及同業的14天有薪防疫照顧假、有薪疫苗接種假、接種疫苗全額補助及篩檢補助等員工福利措施後，董事長雷仲達今（4）日宣布，再加碼為集團之國內全體9千多名員工，投保防疫（法定傳染病）保險及COVID-19疫苗接種保險，保費全數由公司負擔，此舉將再度提升合庫金控集團整體防疫厚實力，充分展現合庫在疫情期間捍衛員工健康及支持政府防疫政策的決心。

合庫身為金融服務業重要的一員，為確保服務不中斷，必須有足夠的人力支撐營運，經6月4日常務董事會決議通過為員工投保防疫險及COVID-19疫苗接種險，來加強疫情期間員工的保障，內容包含住院日額保險金（負壓隔離病房或加護病房醫療保險金）、關懷保險金（確診）、隔離費用保險金及COVID-19疫苗接種後14日內發生接種不良事件之保障。配合金管會同意產險公會所提「疫苗接種綜合保險及法定傳染病綜合保險開放以集體投保方式辦理」之暫行措施，合庫將率先以員工造冊方式投保，避免員工逐筆親簽要保文件之接觸風險。

本次雷仲達加碼為員工投保防疫及疫苗保險，除了提供執行業務期間的保障外，並鼓勵員工放心接種疫苗，等同為接下來全民接種形成集體免疫的策略預先部署，此舉不僅守護員工健康，充分感受到公司的關懷，也讓客戶更能安心上門洽辦業務，合庫推出這一系列優質的防疫措施，除了善盡企業社會責任外，也為企業防疫做了最好的示範。