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不停業！彰銀兩分行有員工確診 周一起中午才開門

聯合報 / 記者戴瑞瑤／台北即時報導
彰銀晴光分行有兩員工確診，分行行員全數隔離，支援人力身穿「兔寶寶裝」待客。金管會上周還堅持「營運不中斷」，本周放寬，若半數員工隔離，分行可暫時停業。記者邱德祥／攝影
彰銀晴光分行有兩員工確診，分行行員全數隔離，支援人力身穿「兔寶寶裝」待客。金管會上周還堅持「營運不中斷」，本周放寬，若半數員工隔離，分行可暫時停業。記者邱德祥／攝影

疫情嚴峻，彰銀晴光分行已有2員工確診，造成全數員工被隔離，人力調派出現問題，彰銀在視訊會議中向金管會主委黃天牧「請命」，金管會會後放寬，若一家分行有半數以上員工遭居家隔離可暫時停業。外界原以為晴光分行會暫時停業，彰銀今則公告，針對兩家有員工確診的分行，僅會調整營業時間，以維持金融營運不中斷。

彰銀表示，南港科學園區分行及晴光分行，日前相繼通報員工確診新冠肺炎後，已調派備援人力進駐服務客戶。但目前疫情尚未趨緩，經考量營業場所同仁安全、客戶權益及中央流行疫情指揮中心減少人員流動強化防疫措施等因素，將從6月7日起至6月14日止，調整2家分行營業時間為中午12時至下午3時30分，營業時間外，民眾可洽鄰近分行辦理業務。

此外，彰銀也呼籲民眾多加利用網路銀行、行動網銀APP、線上櫃檯及網路ATM等數位金融服務，減少群聚與實體接觸，降低感染風險，全民抗疫，共度難關。彰銀亦將持續以滾動式精進防疫措施，除遵守中央流行疫情指揮中心指引全面落實防疫外，並因應疫情變化採取異層、異地及分組分批居家辦公模式堅守崗位，維持營運不中斷，持續滿足民眾的金融需求。

彰銀 疫情

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