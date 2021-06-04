遠雄因應颱風 祭出保費借款得緩延三個月等五措施

中央氣象局已針對輕度颱風彩雲發布海上陸上颱風警報，暴風圈正逐漸進入恆春半島，預計傍晚到晚上可能出現9-10級強陣風，提醒民眾應小心防範。遠雄人壽（5859）今（4）日宣布已於第一時間啟動保戶關懷機制，如因颱風成災成為受災戶，將提供保戶續期保費緩繳、快速理賠、保單借款利息優惠、保單補發免工本費、旅行平安險保障融通等5大關懷服務

例如，受災保戶凡其保單應繳日期為本次災害發生日起至110年８月者，提出申請且經受理，可提供保費緩繳三個月（自應繳日起算，含寬限期）。

且有保單借款利息優惠，受災保戶自災害發生日起至110年８月提出申請且經受理，保單借款利息得減免三個月，且保單借款利息得緩繳三個月。

遠雄人壽表示，秉持「需要•提前準備」保障精神，給予安心陪伴與實質保障，如有災情發生，均以保戶優先和方便為最高準則，協助安全度過颱風侵襲，此外也可善加利用服務專線0800-083-083。