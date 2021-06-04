看好下半年原油需求 複委託投資掌握能源產業重生契機

當前國際投資環境正走到疫苗施打、經濟解封、通膨增溫、國際原油價格回升的新局勢，永豐金證券策略分析師陳泓睿表示，近期油價及產油大廠股價上揚，相關ETF表現顯著領先，能源產業歷經2020年的浩劫浮現重生契機，預期下半年需求持續，投資人可以留意複委託布局。

根據石油輸出國組織（OPEC）4月發布的資料，2021年全球石油需求的預估量由每日588萬桶上修至595萬桶，5月月報更進一步預期下半年需求動能可望持續改善；陳泓睿指出，WTI原油價格的月線收在100個月移動平均線之上，美、歐等主要國家疫苗普及施打民眾恢復正常生活，經濟邁向正軌的前景不遠，意味著經濟活動對原油需求暢旺的趨勢正在成形，未來可望為油價帶來一定支撐。

2020年4月20日美國WTI原油期貨價格收盤曾暴跌到負37.63美元，創1983年以來首見，歷經新冠疫情導致經濟凍結燃油需求驟降，國際油價一度走勢疲弱，在各國政府與央行的積極作為之下，搭配疫苗施打，目前油價止跌回升，WTI油價已經重新回到60美元之上。

陳泓睿指出，能源產業屬於景氣循環股，在經濟準備重返上升趨勢時，股價表現較為受惠，加上即將進入夏季用油高峰期、能源業具投資題材，趁著近期大盤出現一波修正，投資人若對於能源產業有投資意願，可以擇時進場。

陳泓睿表示，投資人參與能源產業投資機會的工具相當多元，在台股有大家耳熟能詳的台塑四寶、元石油ETF等；善用複委託平台，投資的廣度與深度將更為大幅提升，藉由複委託投資成為全球原油產業巨擘如埃克森美孚、雪弗龍、殼牌、英國石油等的股東。

而對原油產業的涉略不深，面臨個股選擇障礙的投資人，善用ETF工具，以一籃子的概念進行投資也是不錯的方向，知名的相關ETF如標普油氣開採與生產ETF或是能源類股ETF，都是全球知名、資產規模大且市場交投相對熱絡的ETF。