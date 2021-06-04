彰化銀行跟進 下周起縮短2分行營業時間

疫情延燒，彰化銀行（2801）宣布自6月7日起至6月14日止，調整南港科學園區分行及晴光分行營業時間，以維持金融營運不中斷，同時確保員工及客戶健康。

彰銀表示，南港科學園區分行及晴光分行日前相繼通報員工確診新冠肺炎後，已調派備援人力進駐服務客戶。目前疫情尚未趨緩，經考量營業場所同仁安全、客戶權益及中央流行疫情指揮中心減少人員流動強化防疫措施等因素，將從6月7日起至6月14日止，調整2家分行營業時間為中午12時至下午3時30分，營業時間外，民眾可洽鄰近分行辦理業務。

此外，彰銀也呼籲民眾多加利用網路銀行、行動網銀APP、線上櫃檯及網路ATM等數位金融服務，減少群聚與實體接觸，降低感染風險，彰銀將持續以滾動式精進防疫措施，除遵守中央流行疫情指揮中心指引全面落實防疫外，並因應疫情變化採取異層、異地及分組分批居家辦公模式堅守崗位，維持營運不中斷，持續滿足民眾的金融需求。