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「北台灣雨要到晚間8時才趨緩」 氣象局解惑為何大淹水

颱風來襲！富邦人壽啟動緊急應變 可傳真線上理賠

經濟日報 / 記者葉憶如／即時報導

輕度颱風彩雲來勢洶洶，富邦人壽於第一時間啟動緊急應變方案，保戶如果因颱風災害成為受災戶，將提供免費保單補發、續期保費緩繳、保單借款利息緩繳、快速理賠服務、受災戶房屋貸款優惠還款計畫諮商、緊急醫療代付等多項緊急應變方案與關懷措施。

氣象局已針對屏東、恆春半島、台東等地區發布海上和陸上颱風警報，富邦人壽提醒民眾在防疫之際，也要做好防颱準備，嚴防強陣風、豪雨及溪水暴漲，低窪地區請慎防淹水，山區請注意坍方及落石。

申請期間即日起至民國110年8月31日止，，並加強各地通報機制，主動查詢受災保戶比對及關懷聯繫，協助保戶安度颱風侵襲。

富邦人壽指出，針對應繳月為110年5月～110年9月之續期保費，給予受災保戶延繳6個月之方案，保單借款利息亦得寬延3個月繳息；另若不幸受傷之保戶需辦理醫療險理賠，富邦人壽均以方便保戶為原則，務求以最快的速度對受災保戶做好各項立即的服務。

受災保戶可透過業務同仁以傳真或EASY PAY線上申請理賠，其他應備文件等資料可後續另行補齊。此外，富邦人壽亦提供24小時全年無休之客服專線（0809-000-550），有需要之保戶可善加利用。

富邦人壽 颱風 理賠

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