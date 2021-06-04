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星展銀雙北7分行　周一起提早1點半關門

聯合報 / 記者戴瑞瑤／台北即時報導
因應疫情，星展銀行今宣布，針對雙北7家分行，提早下午1點半關門。聯合報系資料照。
因應疫情，星展銀行今宣布，針對雙北7家分行，提早下午1點半關門。聯合報系資料照。

受到新冠肺炎疫情影響，多家銀行陸續調整分行營業時間。星展銀行今宣布，將調整雙北地區共7家分行對外營業時間，周一起營業時間縮短為上午9:30至下午13:30。

星展銀行表示，在評估分行員工安全及客戶金融服務需求後，將調整雙北地區共7家分行對外營業時間。下周一（6月7日）起，位於台北市的天母分行，以及位於新北市的新站分行、板橋分行、三重分行、新莊分行、新店分行、蘆洲分行共計7家分行，營業時間將由原本的上午9:00至下午15:30，調整為上午9:30至下午13:30，除縮短營業時間外，其餘服務內容均維持不變。

星展銀行台灣區消費金融處處長孫可基表示，疫情期間為降低接觸風險，建議客戶可善加利用數位金融通路完成交易。客戶使用行動銀行、網路銀行辦理跨行轉帳及繳款免手續費，以及實體ATM跨行轉帳手續費減免優惠，星展的網銀也提供囊括查詢、交易、投資、繳款、服務與產品申請等54項完整功能，讓客戶在家就能完成日常銀行需求。

星展銀行 疫情

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