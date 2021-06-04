用戶無法登入 LINE Pay：將採取改善措施

對於近日因一卡通公司系統異常導致用戶無法登入使用LINE Pay情形，LINE Pay今（4）日聲明將採取之因應及改善措施，以提供廣大用戶與商戶更完善的使用體驗。

1. LINE Pay的服務架構為「綁定卡片支付服務」由LINE Pay提供，而「LINE Pay Money服務」由一卡通公司提供。 兩個服務本可採取「分開驗證」登入機制，但為了減低用戶之不便，故而發展出「單一驗證」登入機制，並在符合電子支付相關法令規範下，透過一卡通公司系統提供「單一驗證」登入機制。

2. 因上述登入機制，當發生如近日及今年其他一卡通公司系統異常事件時，已註冊LINE Pay Money的用戶無法成功登入驗證，導致不僅「LINE Pay Money服務」無法使用，「綁定卡片支付服務」也不能使用的情況。

3. 今年因一卡通公司數次突發的系統異常，造成用戶與商戶使用上的不便，LINE Pay為了在不影響「單一驗證」登入機制的前提下做出了各種努力，但未能達到充份的成效，仍造成用戶與商戶之不便。故LINE Pay評估在現階段可執行的最佳解決方案為將「單一驗證」登入機制改為「分開驗證」登入機制。

4. 「單一驗證」登入機制改為「分開驗證」登入機制，即表示兩個服務將採用各自的登入機制:

(1) 已註冊LINE Pay Money的用戶，可使用既有密碼登入「LINE Pay Money服務」，但另需設定新密碼登入使用「綁定卡片支付服務」。

(2) 尚未註冊 LINE Pay Money欲使用綁定卡片支付的用戶，可用既有密碼繼續使用「綁定卡片支付服務」。

5. 如上所述，相關改版作業預期需要數個月的時間，但 LINE Pay將把此項作業放在第一位優先順位，並做好充分準備，儘可能減少影響用戶使用體驗。

6. 在LINE Pay進行相關改版作業期間，LINE Pay對於用戶與商戶的各項服務都將維持不變。相關改版作業完成後，LINE Pay將持續為用戶與商戶提供更好的服務及支付體驗。

LINE Pay指出，感謝廣大用戶與商戶長期對LINE Pay的支持，也很抱歉相關系統異常事件對用戶與商戶所造成的不便，LINE Pay也將持續通知並更新改版相關進度，傾聽用戶心聲並致力提供良好的支付體驗。