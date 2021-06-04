快訊

30多歲男打AZ血栓首例親友籌70萬自費保命 林口長庚證實了

7歲童被狂摔頭部重創「昏迷指數3」柔道教練被訴從重求刑

用戶無法登入 LINE Pay：將採取改善措施

經濟日報 / 記者陳美君／即時報導
LINE Pay。圖／LINE Pay提供
LINE Pay。圖／LINE Pay提供

對於近日因一卡通公司系統異常導致用戶無法登入使用LINE Pay情形，LINE Pay今（4）日聲明將採取之因應及改善措施，以提供廣大用戶與商戶更完善的使用體驗。

1. LINE Pay的服務架構為「綁定卡片支付服務」由LINE Pay提供，而「LINE Pay Money服務」由一卡通公司提供。 兩個服務本可採取「分開驗證」登入機制，但為了減低用戶之不便，故而發展出「單一驗證」登入機制，並在符合電子支付相關法令規範下，透過一卡通公司系統提供「單一驗證」登入機制。

2. 因上述登入機制，當發生如近日及今年其他一卡通公司系統異常事件時，已註冊LINE Pay Money的用戶無法成功登入驗證，導致不僅「LINE Pay Money服務」無法使用，「綁定卡片支付服務」也不能使用的情況。

3. 今年因一卡通公司數次突發的系統異常，造成用戶與商戶使用上的不便，LINE Pay為了在不影響「單一驗證」登入機制的前提下做出了各種努力，但未能達到充份的成效，仍造成用戶與商戶之不便。故LINE Pay評估在現階段可執行的最佳解決方案為將「單一驗證」登入機制改為「分開驗證」登入機制。

4. 「單一驗證」登入機制改為「分開驗證」登入機制，即表示兩個服務將採用各自的登入機制:

(1) 已註冊LINE Pay Money的用戶，可使用既有密碼登入「LINE Pay Money服務」，但另需設定新密碼登入使用「綁定卡片支付服務」。

(2) 尚未註冊 LINE Pay Money欲使用綁定卡片支付的用戶，可用既有密碼繼續使用「綁定卡片支付服務」。

5. 如上所述，相關改版作業預期需要數個月的時間，但 LINE Pay將把此項作業放在第一位優先順位，並做好充分準備，儘可能減少影響用戶使用體驗。

6. 在LINE Pay進行相關改版作業期間，LINE Pay對於用戶與商戶的各項服務都將維持不變。相關改版作業完成後，LINE Pay將持續為用戶與商戶提供更好的服務及支付體驗。

LINE Pay指出，感謝廣大用戶與商戶長期對LINE Pay的支持，也很抱歉相關系統異常事件對用戶與商戶所造成的不便，LINE Pay也將持續通知並更新改版相關進度，傾聽用戶心聲並致力提供良好的支付體驗。

LINE Pay LINE 一卡通

延伸閱讀

高雄好家載防疫互助升級版上線 市民用Line可輕鬆點餐

LINE宣布 加入「高雄好家載」計程車餐飲外送服務

假冒防疫隔離單位詐騙個資 警教民眾這一招戳破騙局

LINE TV數位劇場「兒童親子片單」居家藝文防疫不無聊

相關新聞

疫情燒手頭緊 5、6月水費可緩繳不計收遲付費用

本土疫情持續影響民眾生活，台水公司今（4）表示，5月水費帳單可延後繳費1個月，不計收遲付費用。

開發金拚中小企業減碳 一個獨門資料庫攻兆元商機

當歐盟、蘋果、Ikea陸續訂下零碳排放的年限，台灣的出口業、供應鏈也面臨越來越迫切的壓力。這背後，既是強烈的轉型需求，也是新的商機。

高收債基金 25%賣銀髮族

六十五歲以上銀髮族向銀行理專購買的高風險商品，以投資型保單與高收益債券基金最多，然而近三年客訴卻高達千件。金管會已啟動國...

央行：外資看好台灣基本面

國內肺炎疫情嚴峻、全國進入三級警戒狀態，但台北股匯市表現強勢，對此，中央銀行總裁楊金龍昨（3）日信心喊話說，主要是台灣出...

國銀放存款比 降至70％新低

低利環境下，銀行濫頭寸還是很多，國內企業獲利不錯，還款給銀行的金額增加並回存銀行，加上銀行放款力道略有減緩，銀行局昨（3...

國銀不動產放款 踩紅線少了

金管會銀行局昨（3）日公布4月房貸與土建融餘額，雖然再度上升至11.82兆元，續創歷史新高，但國銀不動產相關放款占比26...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。