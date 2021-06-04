疫情燒手頭緊 5、6月水費可緩繳不計收遲付費用

本土疫情持續影響民眾生活，台水公司今（4）表示，5月水費帳單可延後繳費1個月，不計收遲付費用。

因應中央疫情公布全國三級警戒，疫情持續影響民眾生活，台水公司實施「水費緩繳」措施，延長5月帳單繳費期限1個月，也就是說，原繳費期限到5月21日，延長繳費期限到6月21日，延長期間皆不計收遲付費用。

此外，除5月水費可緩繳外，台水公司表示，6月水費寬限繳費期限至6月28日，若民眾因檢疫、隔離等情況導致未能如期繳費，可透過台水公司24小時免付費客服專線「1910」或於台水公司官網意見信箱等管道聯繫，也可再延長至檢疫、隔離期滿後7日內繳費。

同時，台水公司也呼籲，為降低出門群聚風險，減少臨櫃繳費，用戶可多利用台水線上信用卡繳費，或使用六大行動支付（街口支付、LINE Pay一卡通、Pi拍錢包、台灣行動支付APP、ezPay簡單付、嗶嗶繳）掃描QR Code即查即繳。