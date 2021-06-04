快訊

內政部：房東若因房客確診拒住 可處最高15萬元罰鍰

全國學生單日確診再添25例 延長停課與否預計下周公布

聽新聞
test
0:00 / 0:00

疫情燒手頭緊 5、6月水費可緩繳不計收遲付費用

經濟日報 / 記者葉卉軒／即時報導
本土疫情持續影響民眾生活，台水公司今（4）表示，5月水費帳單可延後繳費1個月，不計收遲付費用。 圖／聯合報系資料照片
本土疫情持續影響民眾生活，台水公司今（4）表示，5月水費帳單可延後繳費1個月，不計收遲付費用。 圖／聯合報系資料照片

本土疫情持續影響民眾生活，台水公司今（4）表示，5月水費帳單可延後繳費1個月，不計收遲付費用。

因應中央疫情公布全國三級警戒，疫情持續影響民眾生活，台水公司實施「水費緩繳」措施，延長5月帳單繳費期限1個月，也就是說，原繳費期限到5月21日，延長繳費期限到6月21日，延長期間皆不計收遲付費用。　　

此外，除5月水費可緩繳外，台水公司表示，6月水費寬限繳費期限至6月28日，若民眾因檢疫、隔離等情況導致未能如期繳費，可透過台水公司24小時免付費客服專線「1910」或於台水公司官網意見信箱等管道聯繫，也可再延長至檢疫、隔離期滿後7日內繳費。

同時，台水公司也呼籲，為降低出門群聚風險，減少臨櫃繳費，用戶可多利用台水線上信用卡繳費，或使用六大行動支付（街口支付、LINE Pay一卡通、Pi拍錢包、台灣行動支付APP、ezPay簡單付、嗶嗶繳）掃描QR Code即查即繳。

台水 疫情 行動支付

延伸閱讀

怕拿現金傳病毒 中市推電子支付倍增創「零接觸商機」

高雄水情燈號由橙轉黃 今起調整為夜間減壓

桃園宣布停供洗車業者自來水 鄭文燦：不配合者鉛封

彰化限水再加8小時 市民無奈：每周早就沒水超過2天

相關新聞

疫情燒手頭緊 5、6月水費可緩繳不計收遲付費用

本土疫情持續影響民眾生活，台水公司今（4）表示，5月水費帳單可延後繳費1個月，不計收遲付費用。

開發金拚中小企業減碳 一個獨門資料庫攻兆元商機

當歐盟、蘋果、Ikea陸續訂下零碳排放的年限，台灣的出口業、供應鏈也面臨越來越迫切的壓力。這背後，既是強烈的轉型需求，也是新的商機。

高收債基金 25%賣銀髮族

六十五歲以上銀髮族向銀行理專購買的高風險商品，以投資型保單與高收益債券基金最多，然而近三年客訴卻高達千件。金管會已啟動國...

央行：外資看好台灣基本面

國內肺炎疫情嚴峻、全國進入三級警戒狀態，但台北股匯市表現強勢，對此，中央銀行總裁楊金龍昨（3）日信心喊話說，主要是台灣出...

國銀放存款比 降至70％新低

低利環境下，銀行濫頭寸還是很多，國內企業獲利不錯，還款給銀行的金額增加並回存銀行，加上銀行放款力道略有減緩，銀行局昨（3...

國銀不動產放款 踩紅線少了

金管會銀行局昨（3）日公布4月房貸與土建融餘額，雖然再度上升至11.82兆元，續創歷史新高，但國銀不動產相關放款占比26...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。