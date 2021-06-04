股匯齊跌！新台幣早盤貶0.1分 一度觸及27.705元
新台幣今（4）日早盤以27.71元兌1美元，貶值0.6分開出；台股早盤以17,225.06點開低，股匯齊跌，新台幣一度觸及27.705元兌1美元，貶值0.1分
美股周四收跌，道瓊工業指數下跌23.34點，跌幅0.07%，收34,577.04點；標普500指數下跌15.27點，跌幅0.36%，收4,192.85點；那斯達克綜合指數下跌141.82點，跌幅1.03%，收13,614.51點；費城半導體指數收盤下挫1.81%，收3,139.19點。
台股早盤開低後一度下滑至17,123.45點，新台幣早盤低點為27.74元兌1美元，貶值3.6分，一度觸及27.705元兌1美元，貶值0.1分。
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