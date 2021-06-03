疫情嚴峻、股匯仍飆高 楊金龍：外資對台灣經濟很樂觀

國內肺炎疫情嚴峻、全國進入三級警戒狀態，但台北股匯仍表現強勢，對此，中央銀行總裁楊金龍今（3）日信心喊話說，主要是台灣出口表現很好，加上外資在台灣進進出出，不過外資在台灣進出的規模都不是非常大，即使台股位處高點，外資也沒有撤離台灣，顯示外資對台灣基本面持續看好。

楊金龍拿出具體數字證實，部分國際機構對台灣今年的經濟成長看法相當樂觀；以JP Morgan而言，5月21日預估台灣今年經濟成長率高達7%。

央行在今年3月18日的首季理監事會上預估，台灣今年經濟成長為4.53%。對於國內疫情爆發，是否嚴重衝擊國內景氣，楊金龍拿出外資機構預測說，「IHS Markit在5月18日國內疫情剛升溫時，預估台灣今年經濟成長為5.95%，Barclays（巴克萊）5月21日預測6.1%，同一天，UBS的預測值是5.95%，JP Morgan甚至上看7%。」

楊金龍分析，疫情確實會衝擊國內第2季、第3季的消費，所以要觀察內需產業有沒有受到影響；但台灣的出口比年初時掌握到的資訊表現更好，出口會帶動進口、進口又會帶動投資，台灣的投資可能還會上修。

楊金龍坦言，外資對台灣經濟成長預估是在疫情剛升溫時所做，國內目前還在疫情之中，但可以看出，外資對台灣這次疫情的看法，是不會衝擊到出口和投資，雖然對消費會有影響，但「就數據來講」，去年同期的消費本來就比較低，今年就算受衝擊，預料也不會非常嚴重。

楊金龍說，外資機構預估台灣經濟成長率普遍高於5%，「看起來大家對台灣今年經濟成長率滿樂觀的」，但他也強調，外資的預估不代表央行的預測，6月17日央行理監事會會根據最新資訊，公布最新的預估值。

國內爆發社區感染，目前疫情尚未獲得控制，但台北股匯市表現仍強，對此，楊金龍回應，國內疫情雖然變得嚴峻，但不只台灣，很多國家的疫情也升溫，但多數國家都採取寬鬆政策，且不只貨幣政策、財政政策也非常寬鬆，所以主要國家股市都表現得非常好。

楊金龍說，「台灣貨幣政策算是寬鬆，但財政政策部分，即使加上紓困4.0，財政支出占GDP的比重還是比主要國家小了很多。再加上很多機構對台灣今年GDP頗為樂觀，代表台灣的股市，跟基本面很吻合。」