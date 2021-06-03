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國銀「濫頭寸」頭痛 四月放存比七成再創歷史新低

經濟日報 / 記者葉憶如／即時報導

低利環境下，國銀濫頭寸問題相當頭痛！國內企業獲利不錯，還款大增，並回存銀行，加上銀行放款力道略有減緩，據銀行局今（3）日公布，國銀四月放款存款比率降到70.24%，創下史上新低紀錄。

銀行局副局長黃光熙表示，企業獲利穩定，有錢回存銀行，因造成國銀存款增加近3,181億元，但放款卻少了9億元，因此放存比降到新低，而放款與存款間差額突破13.58兆元，續創新高紀錄。

據銀行局統計，截至今年4月底銀行放款餘額是32兆664億元，其中對民營企業整體放款單月減少578億元，雖然房貸及土建融仍增加817多億元，但單月放款還是比3月底少了9億元。

同時間企業穩定獲利，台商資金回流等，法人客戶存款持續增加，四月底國銀存款餘額達45兆6,528億元，創下歷史新高，單月增加近3,181億元，其中以官股行庫較多，如華南銀、台企銀、合庫等法人客戶較多，四月單月存款增加440～530億元左右。

累計來看，國銀前四月存款更增加逾8,566億元，比去年同期多出43.7％。一舉拉高國銀存款與放款間的差額，拉大至13兆5,864億元，放存比降到70.24％的歷史新低，亦謂銀行有近三成的存款沒有放出去，濫頭寸問題依舊急待解決，扣除法定須繳交中央銀行放款準備金後，部份應會增加投資來去化。

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