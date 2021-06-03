捨彰銀、併保德信人壽順利 台新金今取得金管會認可函

併購保德信人壽順利，台新金（2887）今（3）日重訊宣布，取得金管會認可函，等同金管會正式同意台新金控併購保德信人壽。按照金管會規劃時程，該案預定交割日落在7月1日，預定董事長為保險安定基金前任總經理蔡康，總經理為現任保德信策略長邢益華。

台新金控在去年8月，宣布收購100%保德信人壽股份，預計等待主管機關核准以及契約所訂交割條件成就後，於雙方決定之交割日完成交割並支付買賣價金新台幣55億元本金。

而在6月1日，台新金取得金管會附條件核准，一共有兩個條件。第一，所有承諾書必須經過董事會核准，包括增資需求以及資金來源承諾書、交割股款等等，已經在當日下午台新金召開臨時董事會核准。

第二，將持有22.5%彰銀（2801）股票交付給台灣銀行保管，雙方簽訂好保管契約，並將股票撥交進去，由台灣銀行出具保管財產清單。

今日台新金重訊指出，關於附條件核准，6月1日呈報董事會並完成函報金管會，並於6月3日取得金管會認可函。