4月房貸土建融總額11.82兆元 再創歷史新高

央行第二波打房有效果？據金管會銀行局今（3）日最新公布前四月底房貸與土建融餘額，雖然再度上升至11.82兆元，續創歷史新高。不過國銀不動產相關放款占比26.88%及銀行「踩警戒線」的家數降至8家，都從3月高峰下滑，央行3月下旬祭出打炒房三新措施及新冠疫情惡化，讓個別國銀在不動產放款動作上已稍見謹慎。

據銀行法第72條規定，商業銀行辦理住宅建築及企業建築放款之總額，不得超過放款時所收存款總餘額及金融債券發售額和的30%。據銀行局最新統計，截至4月底為止，占比超過29%的跟上月一樣維持一家，不過達到28%未滿29%的從9家降至7家。銀行官員表示，超過29%的國銀主要是因為分母存款減少的比分子餘額多所致。

所以，目前國銀已踩銀行法72條「警戒線」家數從3月的歷史最高紀錄10家降至8家。央行3月18日加碼房市調控力道，祭出第二波「打炒房」3 大措施後，是否已有銀行配合政策，調整放款結構，值得觀察。

不過因為還是有一些自住需求，加上工程進度依契約約定額度陸續動用，因此不動產相關放款總額仍持續增加，今年1~4月增加2,830億元，總餘額達到11.82兆元，續創歷史新高紀錄。

今年前二月的不動產放款從11.63兆元、11.66兆元，3月一舉跳升至11.76兆元，4月還是再上升。黃光熙表示，主要是因為分子不動產放款成長了2.5%，但分母整體放款只成長1.8%至43.18兆元，因此還是持續上升。

不過從平均比率的角度，整體銀行的不動產放款占整體放款平均比重已從3月的26.91%史上新高略降至26.88%，雖然還是高於2月，但已追平元月的水準。

據銀行局統計，4月房貸餘額8兆2,190億元，單月增加585億元，淨增加數還高於3月；其中逾放則略減2億至94億元，逾放比降至0.11%，應是近年新低比率。

國銀建築融資餘額在4月底達2兆8,963億元，同樣淨增加232億元，國銀房貸與土建融淨增加數合計817億元，還高於3月．因此央行第二波打房到底有沒有見效？

銀行局官員表示，還需要持續來觀察，房地合一稅也即將於七月一日上路，金管會會持續觀察政策的效果。4月底建築融資逾放金額46億元，與3月金額相同，逾放比維持0.16％。