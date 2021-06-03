台新金今拿到核准函 7月併保德信人壽

金管會5月31日「有條件」核准台新金併購保德信人壽，但對台新金提出兩大條件，其中要求台新把彰銀持股全交給台銀保管，核准才會生效。台新金今發布重訊，宣布已送交金管會提出的條件，並正式在今天取得認可函。

金管會對台新提出的兩大條件，第一是，出具5張聲明書與2張承諾書，聲明包含保戶權益與員工權益、實際營運經營團隊名單、長期經營承諾、股權結構穩定、送審文件確實性、IFRS17與ICS系統接軌；承諾書2張分別是增資需求與資金來源承諾書、交割股款與自籌資金出售彰銀股票資金來源承諾書，承諾書要經董事會核准。

第二是，將持有的22.5%彰銀股票，全數交給保管銀行台銀進行保管，雙方要簽訂好保管契約，並把股票交進去，台新要交出保管清單函報給金管會。

台新金總經理林維俊在6月1日的線上記者會上就表示，6月1日已臨時召開董事會，通過所有承諾書，與保管銀行簽訂契約也在這一兩天完成。

台新金今發布重訊，宣告已完成將所有附帶條件的內容函報金管會，並正式於今天取得金管會的認可函。

金管會保險局表示，此案預定交割日期是7月1日，台新有承諾保德信人壽的1036位人員三年內全數留用，而目前保德信的保戶截至第一季是22.8萬人、有效契約件數共74.5萬件；未來經營的董總人選也已經審查通過，董事長為保險安定基金前任總經理蔡康，總經理為現任保德信策略長邢益華。