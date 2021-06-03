驚！銀行賣給最多老人的商品竟然是垃圾債

根據金管會最新調查，有近百萬的高齡者跟銀行買了3兆元的金融商品，其中金額最多的是投資型保單有3,700多億元，人數最多的則是高收益債券，也就是俗稱的垃圾債，有17.7萬的銀髮族跟銀行買了2,600多億元的高收益債券。

金管會今（3）日公布銀行對高齡者銷售商品相關數據，金管會檢查局副局長陳在淮表示，金管會為掌握銀行對高齡者銷售商品情況，以作為篩選專案金檢標準參考，之前發函詢問35家銀行對65歲以上高齡者銷售商品情況。

調查結果出爐，相關數據是到今年3月底止，重點包括第一，35家銀行的銀髮族客戶約97萬多人，其購買財管商品資產總額有近3兆元，占全行財管客戶數及購買財管商品資產總額的比重，各為16%、28%左右。

換言之，在銀行財管業務中，高齡者的人數比重有一成六，高齡者購買的商品資產占銀行財管資產規模，則有近三成，顯示高齡者「財力相對雄厚」。

第二，銀髮族購買投資型保單約14萬多人，餘額3,700多億元。

第三，銀髮族購買高收益債券計17.7萬多人，餘額2,600多億元。

第四，銀髮族購買衍生性金融商品及結構型商品計1.4萬多人，餘額526億多元。

第五，近三年銀髮族客訴案件約1,000件，和解金額9,300多萬元。

從這項調查可以看出，年長者跟銀行買最多的商品中，金額最高的是投資型保單，有3,700多億元；最多人投資的商品，則是高收益債券，共有17.7萬人投資。

銀行業者粗估，目前銀行銷售的投資型保單餘額約1.16兆元，也就是約三成都是賣給老人。

值得注意的是，高收益債券不能賣給一般投資人，只能賣給具有一定財力的專業投資人。金管會官員表示，依規定，銀行賣給一般投資人債券，必須符合一定信評條件，通常高收益債券都不符合這項信評條件。

高收益債券、衍生性商品及投資型保單，三種對老人風險相對高的商品金額合計，老人的投資就占了22%。

對於高收益債券，銀行賣給老人2,600億元，由於國人投資高收益債券基金規模約1兆元，能不能說有四分之一的高收債都賣給老人？陳在淮說，分母、分子不同，無法確定；一個是基金、一個債券，檢查局調查的是「高收益債券」，不是「高收益債券基金」。

陳在淮表示，這次調查目的，主要是為了篩選高齡者不當行銷專案金檢對象之用，因此，並沒有其他年齡層的投資數據。