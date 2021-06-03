疫情風暴肆虐 金融業加碼員工福利

疫情嚴峻，企業加碼員工福利，與員工攜手共度難關。康健人壽關懷員工，提供10天全薪防疫假、萬元津貼及通勤補助。富邦金控全面提升生產與育兒補助，提供優於法令的10周有薪產假 每胎還有10萬及 6歲前每年1.5萬元補助。合庫銀行給予員工優於法令的防疫照顧假，不計入原有的事、病假中，最多得申請14天；員工接種疫苗全額補助接種費用及2天的有薪疫苗接種假；有確診疑慮員工，助篩檢費用每人最高3000元。

康健人壽總經理暨執行長邵駿崴(Tim Shields)表示，員工是康健人壽最重要的資產，疫情期間康健提供多項應變措施，包括防疫假、特殊津貼、通勤補助等，希望能讓員工可以無後顧之憂的兼顧家庭和生活。

康健人壽為保障員工健康，已全面實施異地辦公、內勤居家辦公等最嚴謹的防疫措施，透過分流降低員工感染風險，並維持保戶服務與資訊系統不中斷。

康健人壽不僅提供有照顧家人需求同仁10個工作天的全薪緊急防疫照顧假，更提供符合資格員工每人1萬元的一次性新冠肺炎特殊津貼，至於疫情期間仍需至公司上班的同仁，則可申請1天最高1000元的交通費補助。同時，疫情期間的各種不確定性可能導致員工情緒焦慮緊張，康健人壽也提供員工協助方案（EAP），幫助員工正向面對疫情期間的各種挑戰。

有鑑於近年少子化已成為全球性議題，台灣生育率持續下降，為減緩員工生育、育兒的壓力，並善盡企業社會責任，富邦金控宣布全面提升同仁生育、育兒補助，包括優於法令的10周有薪產假、每胎新生兒補助10萬元、6歲以下子女每年補助育兒津貼1.5萬元，同時，為鼓勵準爸爸共同分擔生育子女的辛勞，陪產假由5天增加為7天，鼓勵員工「增產報國」。

富邦金控董事長蔡明興表示，公司致力提供同仁全方位照護，在同仁結婚、生育、育兒、子女婚育等各階段提供資源與協助，富邦金控2020年粗出生率為千分之20.9，高達全國粗出生率千分之7的三倍，本次大幅提升生育、育兒的補助金額，希望能成為同仁在生育子女路上的守護者，更期許藉由實質的補助，讓每個富邦寶寶獲得更好的照顧，分擔每個家庭的經濟負擔，成為全方位的幸福職場，同時帶動企業內部及國內生育率的提升。

富邦金控指出，本次提升生育、育兒補助，若以月薪5萬元女性同仁生育第一胎進行試算，將較先前大幅增加逾17萬元，包括每胎新生兒補助從1萬元增加至10萬元、有薪產假從原本優於法令的9周增加至10周，以及6歲以下子女每年補助育兒津貼也從3000元大幅升至1.5萬元。

國內銀行分行家數最多、員工人數高達8千餘人的合作金庫銀行，加碼員工防疫措施及福利，延長有薪防疫照顧假期限至6月14日，不併入事、病假額度，最多得申請14日有薪的防疫照顧假。員工接種疫苗，除全額補助疫苗接種費用外，並給予二日的有薪疫苗接種假；對於有經通報確診者之單位，如因未被匡列但有疑慮之員工，合庫也有補助其篩檢費用，每人最高3000元，以減輕員工家庭照顧壓力。