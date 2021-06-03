越南星馬封城封境 我金融機構台幹311人仍駐守

東南亞國家的新冠疫情近期再度惡化，去年控制住疫情的泰國、越南、新加坡、馬來西亞受鄰國變種病毒威脅，目前星馬二國陷入封境，而台商相當多的越南亦停止國際航線入境，正在努力不讓病毒持續蔓延。據金管會今（3）日最新統計，截至目前為止，我國金融三業包括銀行、保險、證券在這三地有包括分行辦室處或子公司等，共計有53個據點，留在當地駐守的台籍幹部尚有311人之多。

馬來西亞周二起封城二周，越南亦停止國際航線入境，新加坡也封城到6月13日。我國金融機構在這三地目前的營運狀況及員工健康安全備受關注。據金管會統計，目前金融三業在這三個國家有53個據點，其中銀行業占了43個據點最多。

銀行局副局長黃光熙今日表示，目前在新加坡、越南與馬來西亞各有12、14與6家國銀，其中以新加坡、越南各有12家分行最多，馬來西亞6家分行，其他都是辦事處。

在員工方面，銀行台籍幹部目前駐守在越南的有116人最多，其次是新加坡的91人，馬來西亞僅12人。黃光熙表示，目前國銀所有分行與辦公室均正常營運，部份採居家辦公，目前台籍員工均無確診。

其他金融業方面，保險業在越南、馬來西亞的台籍員工幹部亦不少。保險局副局長王麗惠說，二地合計有88人。其中保險業在越南有2個辦室處、4家子公司，在馬來西亞有1家辦事處。目前採分流或分組、居家辦公方式維持正常營運，疫情目前對在地機構尚無明顯影響，人員均平安。

證期局副局長蔡麗玲說，目前券商在新加坡有二家子公司，台籍員工3人；另外在越南有1家子公司，台幹1人。目前健康都良好，且都採居家辦公輪替機制或異地辦公進行。