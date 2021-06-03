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疫情推動數位金融 星展銀：疫後7成轉帳透網銀或行動銀

經濟日報 / 記者楊筱筠／即時報導

台灣本土疫情嚴峻，催動民眾使用數位金融服務意願與次數。星展銀首次公布疫情後的數位金融使用服務比例，大幅提升，其中消金客戶比例成長卓越，在使用不同通路成長服務約3%到38%，企金客戶使用數位通路完成企業金融交易比例，也較疫情前成長接近一成。

金融業者指出，過去台灣實體分行據點眾多，民眾出門通常走路不到5分鐘，或至少15分鐘路程內，多半可以找到一間實體分行，加上行員服務親切，讓多半民眾惰性懶於熟悉數位金融服務，一半也是抗拒，不希望自己資料透過網路完成金融交易。

但伴隨台灣本土新冠病毒疫情延燒，三級警戒，國人非必要避免外出，加以近年金融業大幅提升網路資安，本土疫情推動，台灣民眾使用數位通路完成金融服務的比例大幅提升。

星展銀行（台灣）總經理林鑫川表示，星展多年前就針對數位轉型進行超前部署，並在疫情考驗下充分展現數位領先地位。

根據星展統計，5月中以來，分行來客數大幅減少，消金客戶使用各種數位通路比例則顯著提升，不同通路成長幅度約為3%至38%不等。目前已有超過60%的基金交易、換匯、信用卡及信貸申請，以及約70%的轉帳皆透過網銀或行動銀行完成；同時，企業客戶使用數位通路完成企業金融交易的比例，也較疫情前大幅成長近10%。

其中企業金融業務，企業客戶可經由星展IDEAL企業網路銀行，線上執行及授權轉帳匯款交易、隨時查看帳戶餘額及收付款狀態、申辦定存、產出一次性報表或進行自動化報表排程，並可透過線上即時換匯服務（Deal-On-Line）輕鬆完成線上外匯交易。另外，星展銀行（台灣）領先同業提供的數位動態密碼器（Digital Token），更讓客戶只要透過行動裝置，即可辦理授權交易。

星展銀行（台灣）宣布即日起推出期間限定視訊保險簽單服務。在與客戶確認投保需求及欲購買的保險商品後，星展銀行（台灣）即可協助客戶進行線上視訊簽單作業，過程中理專將依規定出示銷售證照表明身分，並向客戶確認身分、投保意願及取得同意採視訊執行後，由客戶親自簽署投保相關文件，全程採視訊方式進行，後續並安排正本取件，為客戶在這個格外需要保障的艱難時刻，提供安全的保險服

疫情 星展銀行 視訊

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