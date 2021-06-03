第四張疫苗險來了 和泰產險新疫點零線上投保191元

第四張疫苗險出來了，和泰產險推出新冠肺炎疫苗險，網路投保保費191元，萬一接種疫苗產生不良反應須入院著聊，提供住院日額2000元，最多14天。

提供在境內接種新冠肺炎疫苗後出現不良事件的保障，當保戶經指定接種醫療院所醫師評估適合施打新冠肺炎疫苗，但在接種後28日內產生嚴重過敏反應需住院治療時，將給付住院日額2,000元，最高14日，如情況嚴重住進加護或負壓隔離病房，日額保險金將加倍給付，住院醫療及加護病房日額給付項目同一保單年度最高給付兩次，可填補保戶健保所不足的部分；另外還增加給付項目「出院慰問金」，定額給付6,000元、喪葬費用補償保險金實支實付最高10萬元。

和泰產險預計在下周推出「新疫點零」線上投保專案，網路投保疫苗險保費僅191元，民眾還可視自身需求同步投保法定傳染病保障綜合保險，保費再加430元，不僅原疫苗險保額升級，還能享有法定傳染病保障，不限新冠肺炎，凡因法定傳染病而受衛生主管機關隔離處置者，即可獲得隔離費用補償保險金5,000元。

倘若不幸確診新冠肺炎，不論是否接種過新冠肺炎疫苗，都將會給付法定傳染病定額補償保險金3萬元，並提供住院日額1,000元，負壓隔離病房或加護病房醫療保險金加倍給付，防疫保單面面俱到、保障一次到位。

和泰產險表示，保戶可多利用和泰產險線上網路投保，凡年齡滿20到65歲，不分性別、不限職業類別，保費單一價，保費輕省，讓民眾輕鬆保，投保流程快速簡便、免等待期，最快隔日生效。對於網路投保操作不擅長的民眾，也可向和泰產險各服務據點聯繫，將有專人提供保險服務。