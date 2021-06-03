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史上頭一遭！央行17日召開理監事會 將分三房視訊討論

經濟日報 / 記者陳美君／即時報導

國內疫情拉警報，中央銀行6月17日的理監事會議也採取高規格的防疫措施。央行總裁楊金龍今（3）日指出，央行的理監事、局處長們將分成三個房間、透過視訊召開會議，為史上頭一遭。

楊金龍今日召開臨時記者會時透露，因應國內疫情，央行6月17日的理監事會議首次改成視訊方式進行，以前是理監事們共聚一堂開會，這次為了避免群聚，會在同一樓層裡的三個房間內召開，央行理事們一間、監事們一間、局處長一間，每個房間都會設置隔板，並維持適當的社交距離，且採視訊方式進行討論，如此一來，就可避免人與人之間的過度接觸，讓這場會議變得更加安全。

對於媒體提問，既然採視訊會議，為何理監事們仍要到央行開會？

楊金龍回覆，確實考慮過採取線上視訊開會，但央行提供給理監事們的資料屬於機密，擔心在傳送過程中會有洩密的可能性，所以才會做這樣的安排。

楊金龍說，「我們也有參考主要央行的開會方式，有些疫情比我們更嚴重的國家，他們也是謹慎小心的召開實體會議來討論，應該也是考慮到機密資料外洩的疑慮。」

國內新冠肺炎疫情嚴峻，雙北地區成為重災區，不少金融機構傳出行員確診消息，對此，楊金龍回覆，央行職員目前都平安，因應疫情，央行也採取分流辦公，一半的行員居家辦公，另一半則在行內辦公，互相輪流交替以降低風險。

央行 疫情 楊金龍

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