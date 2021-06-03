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全面防堵對老人不當行銷 金管會將擴大金檢規模

經濟日報 / 記者邱金蘭／即時報導

全面防堵金融機構對高齡者不當行銷，金管會決定擴大金檢規模，除鎖定25家金融機構啟動專案金檢外，一般年度金檢也會將銀髮族銷售問題，列入檢查重點，換言之，金檢對象將不止這25家。

金檢結果也將列為未來對高齡者不當行銷問題，採取進一步強化監理措施的參考。

金管會主委黃天牧日前宣示，將對銀髮族不當行銷問題啟動專案金檢，首波鎖定25家金融機構，包括十家本國銀行、六家保險公司、六家信合社及三家券商。

金管會檢查局副局長陳在淮今（3）日表示，除專案金檢外，銀髮族不當銷售相關議題，也會放入一般年度金檢的重點。因此，未列入這波專案金檢的金融機構，檢查局前往做一般金檢時，也會進行重點查核。

以本國銀行為例，這波專案金檢對象有十家，以民營銀行居多，金控、非金控的銀行都有。除了這十家銀行，其他今年有安排年度檢查的銀行，檢查局也會加強檢查有無高齡者不當行銷問題。

陳在淮說，因應疫情升溫，檢查局已調整檢查方式，採取非現場的方式辦理，等疫情緩和，再恢復實地檢查。因此，這波專案金檢的時間會拉長，原本預計7月上旬完成，目前會努力在7月底完成。

在疫情嚴重前，25家中已有一家保險公司完成專案金檢，至於採非現場檢查方式，業者若隨便填報資料或美化數據，如何查覺？陳在淮說，這對檢查人員當然是個挑戰，但會儘量發揮檢查技巧，他說，檢查人員會有一些「勾稽技巧」。

對於金管會如何進一步防範高齡者遭不當行銷，保障銀髮族權益？陳在淮說，等這次專案金檢結束後，若發現業者銷售商品有需要強化監理的地方，會提出相關建議，供銀行局、保險局及證期局參考，以提升對銀髮族保護；若查到有不當行銷行為，對個案也加重裁罰。

銀髮族 金管會 疫情

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