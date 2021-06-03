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央行增撥千億 提高中小企業貸款專案融通額度至四千億

聯合報 / 記者沈婉玉／即時報導

央行總裁楊金龍今天宣布，提高中小企業貸款專案融通額度至4000億元，並延長企業申貸期限及放寬貸款申請條件。

楊金龍表示，中小企業貸款專案融通方案自109年4月開辦迄今，金融機構受理金額已逾3000億元，但因近期國內疫情升溫，政府推出「紓困4.0」方案；為持續協助中小企業度過本次疫情難關，本行再增撥1000億元續辦，仍包括A、B、C方案，並自110年6月4日生效。

調整方案內容重點如下： 一、 提高專案融通額度：由3000億元提高至4000億元。二、企業申貸案件之期限：由原來110年6月30日延至110年12月31日。三、企業新申貸案件適用本專案優惠利率的期限：得至111年6月30日，以期有資金需求之中小企業，其適用優惠利率期間與「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例」施行期間相配合。

四、 放寬貸款申請條件：借款人得在原貸款方案的最高額度內，再次申請本專案貸款；且本次申請額度加計原貸餘額不得超過本規定規範額度上限。

鑒於目前國內疫情仍然嚴峻，央行籲請銀行同業本著同舟共濟的精神，充分發揮金融中介功能，協助受疫情影響的中小企業度過困境。本行也將持續密切關注疫情發展及企業資金需求情況，滾動檢討調整方案內容。

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