擴大微型保險傘 元大金暨子公司守護逾六千名弱勢兒少

元大金控（2885）長期支持社會公益，以聯合國永續發展目標（SDGs）為主軸，發揮金融機構服務社會精神，針對弱勢族群提供多元化、便捷的金融服務，元大金控旗下子公司元大證券、元大銀行、元大人壽及元大投信持續擴大微型保險保護傘，捐贈嘉義縣慈善團體聯合協會等八個社福團體微型保險，提供經濟弱勢族群基本意外保障，超過6千人受益。

落實普惠金融理念，元大金控擴大金融服務觸及性，去(2020)年至今年4月止，提供中華傳愛社區服務協會、台東縣海山扶兒家園、台灣兒童暨家庭扶助基金會、屏東縣獅子鄉原住民族家庭服務中心、南投縣私立陳綢兒少家園、社團法人嘉義縣慈善團體聯合協會、衛生福利部北區兒童之家及環宇國際文教基金會共八個社福團體，遍及全台的服務對象，捐贈投保簡便且免體檢的微型保險，用實際行動增進更多需要關懷的對象及弱勢兒少獲得基本保險保障。

元大金控暨旗下子公司對於微型保單推動的用心，嘉義縣長翁章梁也特別致贈感謝狀並表示，弱勢家庭收入及存款有限，往往無多餘資金可購買商業保險，遭逢突來意外時，家庭將面臨經濟危機，希望讓弱勢民眾在社會救助外，多一層微型保險保障，以扶持遭逢意外事故致殘或身故的弱勢家庭度過難關。

元大金控結合「園您最大的夢想」的核心思想，強化金融服務包容性，集結不同子公司之間的資訊與資源，元大證券推行定期定額買股服務，經濟小資族約定扣款戶數43,120戶，40歲以下的年輕客戶占總戶數51%。元大銀行則承作「類長照」及「小額終老」保險商品，累積達175件；元大人壽積極推廣保障暨長年期繳型商品，對於微型保險及小額終老險等有助於社會安定的保障推動更是不遺餘力；元大投信推行定期定額買基金，截至2020年底受益人近五萬五千人，降低理財門檻，提供小資族群更多元選擇。

元大金控將持續創造符合社會效益的普惠金融商品與服務，提供如小額保險、公益信託及無障礙金融服務等，使弱勢族群也同樣享有平等使用金融服務的權益，履行元大金控對社會責任及永續經營目標的實踐。