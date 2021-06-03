超佛心！台中銀發放每位行員5,000元防疫津貼
本土疫情嚴峻，金融業染疫案例頻傳，為維持第一線營運不中斷承擔沉重壓力，台中銀行（2812）今天（3日）宣布，為體恤員工防疫辛勞，該行將發放每位同仁新台幣5,000元防疫津貼，給予堅守工作崗位的員工實質鼓勵。
台中銀行強調，員工是公司最重要資產，在疫情嚴峻之際，員工為提供客戶不中斷的金融服務，承擔很大的健康風險，因此行方決定發放新台幣5,000元補貼同仁包括投保防疫險、接種疫苗、快篩等防疫相關費用，藉此保障同仁身體健康，及降低心理壓力。
台中銀並補充，該行也提供員工防疫照顧假、疫苗接種假、補助防疫檢測費用等多項措施，員工可依照規定及需求申請，台中銀在疫情肆虐下除維持營運正常之外，會以員工健康及安全為優先，讓行員染疫風險降至最低。
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