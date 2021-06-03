第5家縮短營業時間 台中銀雙北9分行7日起延後開門時間

台中銀行（2812）今天（3日）常董會決議通過，依循金管會「因應疫情措施」，自下周一、6月7日起縮短九家位於雙北地區分行營業時間，九家分行全部延後開門時間一個半小時，打烊時間則維持下午三點半不變。

這也是金管會放寬銀行因疫情彈性調整分行營業時間後，第五家銀行業者採行相關措施，縮短局部分行營業時間。之前已有花旗、聯邦（2838）、京城（2809）、開發金（2883）旗下凱基銀等四家銀行，宣布縮短全部或部分分行營業時間。

台中銀決議延後開門、縮短營業時間的九家分行，分別為台北市四家--大同、復興、中山、內湖分行，新北市五家--新店、新莊、板橋、三重、土城分行，這九家分行7日起營業時間調整為上午10時30分至下午3時30分。台中銀希望藉此保障員工職場安全及健康，為提供金融服務不中斷做更好且長久的準備。