IEKView：加速打造強韌產業生態鏈 迎戰三大趨勢來臨

工研院觀察當前國際趨勢，2021年臺灣須面對三大關鍵議題，臺須加速打造強韌產業生態鏈，加速業數位轉型升級，以成為全球可信賴的關鍵伙伴。

工研院產科國際研究所表示，臺灣2021年面對的三大關鍵議題：第一，國際綠色供應鏈趨勢強勢來襲，衝擊臺廠生產製造。在2050年前達淨零排放已成國際共識，各國陸續訂定溫室氣體排放標準，歐盟亦將在2023年開始徵收碳關稅。

此外，永續責任投資（ESG）已成為行業標準，聯合國及我國金管會均有相關規範，國際大廠亦已著手打造綠色供應鏈，勢必將衝擊臺灣各產業的生產製造決策，企業須審慎留意並及早因應。

第二，疫情及新興科技應用促使數位化時代加速來臨，產業數位轉型刻不容緩，我業者應積極導入創新應用，提升經營效率，帶動產業轉型升級。

第三，自主供應鏈加劇國際產業競爭，擴充研發人才儲備成關鍵。疫情及美中科技分流衝擊全球分工模式，促使各國積極著手建構在地製造的自主供應鏈，國際產業競爭將日益加劇。中長期來看，在我國少子化趨勢下，如何為產業擴充研發人才儲備，已成為影響臺灣未來經濟發展的關鍵議題。

面對國際供應鏈永續採購趨勢，工研院建議政府，除可透過支持企業永續投融資、引導高值化創新研發、推動產業協同創新等方式，強化企業永續經營、促進中小企業高值成長，尚可建立單一窗口來提供產業即時資訊，協助業者及早掌握全球趨勢脈動及各國政策最新動態方向，以便制訂中長期發展策略。而我業者應加速接軌國際，依照國際永續採購指南標準，訂定永續發展目標，形成綠色供應鏈解決方案，將循環經濟導入商業模式，將變革轉為新商機。

面對數位時代下，各產業現階段數位技術導入不一的情況，政府除推動轉型計畫或補助方案外，建議可協助業者訂定各產業所適用之數位轉型升級策略。此外，若能透過導引企業與研發法人合作，讓研發法人將所掌握之前瞻數位科技技術系統性地導入企業運營，亦有助於協助產業加速數位轉型。臺廠除可積極在企業內部擴大對數位基礎設施布建，亦可考慮透過投資新創引入外部創新。

此外，適應疫情已成為「新常態」，在未來布局上，建議臺廠可透過持續導入數位化工具、運用AI人工智慧的數據分析、建構在地關鍵材料設備生產、分散式製造供應，藉以提升企業生產效率、達到流程智慧化、不間斷營運，形塑多元化的創新應用與服務，以「智慧臺灣價值」成為全球可信賴的關鍵伙伴。

在人才方面，政府已逐步放寬外國人在台工作條件，並著手修正「外國專業人才延攬及僱用法」，用以完備引才環境。然現階段產業界對運用外國專業人才仍在摸索階段，需有機制導引。目前多個部會已建構人才與產業間的橋接平台，我業者若加大參與力度，可藉由官民合作，共同形塑國際人流生態系，除為我國產業擴充研發人才儲備，更為台灣經濟注入國際化新動力。