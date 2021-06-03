股匯雙漲 新台幣早盤升8.2分、一度觸及27.638元

新台幣今（3）日早盤以27.67元兌1美元，升值5分開出；台股早盤開高，新台幣一度觸及27.638元兌1美元，升值8.2分。

美股周三收紅，道瓊工業指數上漲25.06點，或0.07%，收34600點；標普500指數上漲6.07點，或0.14%，收4208.12點；Nasdaq指數上漲19.85點，或0.14%，收13756點；費半指數上漲22.65點，或0.71%，收3196.97點。

台股早盤以17,201點開高，新台幣早盤低點達27.687元兌1美元，升值3.3分，一度觸及27.638元兌1美元，升值8.2分。