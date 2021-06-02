罕見！熱錢與央行站在同一邊 促使新台幣終止連三升

熱錢賣股匯出，加上中央銀行適時進場買匯、延緩新台幣升值速度，新台幣匯率今（2）日開高走低，終場貶值8.3分，以27.72元作收，終止連三升，總成交量為15.5億美元。

匯銀主管指出，新台幣匯率今日一早開高，一度衝上27.574元，最多升值6.3分，之後升值金額便一路縮減，並於午後正式翻貶，貶幅在收盤前還持續擴大。

匯銀主管分析，「美國要公布非農就業數據了，市場會先觀望一下，如果就業數字超乎預期的好，大家就會預期，美國聯準會可能會啟動QE（量化寬鬆）縮減的討論，對新台幣走勢不利。」

匯銀主管還說，過去一段期間美元表現很弱，如今轉強，只能說是美國就業數據公布前的空頭回補、並不代表新台幣升值趨勢改變。

匯銀主管估計，新台幣匯率短期內將位於27.5~27.8元區間波動。

央行統計顯示，國際美元轉強，美元指數今日上漲0.31%，主要亞洲貨幣對美元走勢全盤皆墨，其中，新台幣貶值0.3%，人民幣貶值0.2%，

至於台灣主要貿易對手國韓元，今日重挫0.66%，日圓貶值0.26%，星元貶值0.27%。

觀察海外無本金交割遠期外匯（NDF）市場，1個月期目標價由27.426元回貶至27.56元附近，顯示海外法人對新台幣匯率的升值預期明顯轉淡。

匯銀主管分析，外資今日賣超台股後匯出，央行也跟著進場買匯，促使新台幣匯率午後貶勢加重，除順應國際情勢外，央行也以具體行動宣示鎮守27.5元關鍵價位、不希望新台幣匯率升速過快的態度。

「新台幣匯率先前升抵27.5元大關前但未能順利突破，27.5元就成為短期壓力點，進口商在這個價位會進場買匯、老大（指央行）也會進場阻升、鎮守關卡，儘管如此，新台幣匯率恐怕也很難貶破28元，因為出口商手中有許多美元等著賣」，匯銀主管說。