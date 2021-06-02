永豐投信1名員工確診 啟動進一步防疫措施

經濟日報 / 記者蔡靜紋／即時報導

新冠肺炎疫情持續延燒，越來越多金融機構從業人員確診。永豐投信表示，經由通報機制，一名員工6月1日確診新冠肺炎，該名員工為內勤工作同仁，並未接觸任何客戶，該員在確診前十日即居家未進公司，將持續追蹤與關懷該名員工身心狀況，並提供必要的協助；永豐投信5月17日起啟動分組居家、異地辦公，目前全員55%居家辦公，同時異地備援作業，公司營運一切正常。

永豐投信表示，因該名員工同住家人於5月21日出現身體不適，22日接獲通報後，立即請該員工在家休息並注意身體狀況，同時安排辦公區域全面消毒。該員工5月22日至醫院做PCR篩檢，一篩為陰性，惟居家期間陸續出現發燒症狀，經二篩PCR後，於6月1日確診為新冠肺炎陽性。

永豐投信表示，自5月17日起，公司已啟動分組居家、異地辦公，該名員工自5月22日後就未再進入公司，但為維護同仁及客戶健康、降低感染風險，辦公區域已全面消毒，並安排代理人執行其業務，且進一步提高居家辦公比例，並要求該員工同辦公室同仁進行居家自主健康管理。目前公司營運正常，投資人權益不受影響。

永豐金控（2890）表示，與各子公司自5月17日起，已啟動營運不中斷五大防疫措施，面對疫情的嚴峻及員工確診，將嚴格要求員工加強落實，並以最嚴謹的態度，攜手同仁及社會大眾共同守護健康、戰勝病毒，一起度過這次疫情嚴峻的考驗。

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