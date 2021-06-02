台壽再添1內勤員工確診 中信金累計已8人確診
中信金今表示，接獲通知旗下子公司台灣人壽1名內勤同仁確診新冠肺炎，為保護同仁安全及避免感染風險，已針對確診同仁工作的辦公環境完成全面清潔消毒作業，同一辦公樓層的所有同仁亦全數實施居家辦公及自主健康管理。
截至今日為止，中信銀行有3名同仁、台灣人壽有4名同仁、中信資融公司有1名同仁，中信金控與旗下子公司目前合計共8名同仁確診。
此外，為支持正在第一線奮戰的醫護人員，中信也宣布捐款5000萬元，提供台北市政府、新北市政府、台北市立聯合醫院、新北市立聯合醫院等單位，專款用於醫護人員生活補助、醫療器材、醫療及防護物資採購等相關項目需求。
中信金控強調，對抗疫情為長期目標，現階段捐款只是針對第一波最迫切所需的機構，未來仍將密切關注政府及客戶的防疫需求持續投入。
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