保險提供關懷措施 確診慰問金6000元

國內新冠肺炎疫情仍嚴峻，壽險業相繼推出關懷措施或放寬給付，其中第一金人壽和安聯人壽對確診保戶提供6000元慰問金。

第一金人壽表示，保戶若經醫生確診新冠肺炎（需PCR檢驗陽性）且評估需住院治療，但因醫療機構無病房可供住院治療，而轉往主管機關批准之集中檢疫所（包含專責防疫旅館）中治療，第一金人壽將依據保單條款之住院理賠範圍，從寬給付保險金。但保戶如果是居家隔離或居家檢疫，則不屬於住院從寬給付之範圍。

凡持有2021年5月17日（含）以前生效之第一金人壽個人險或團體險有效保單之被保險人（旅行平安險除外），如確診新冠肺炎時，都可以再向第一金人壽申請每人6,000元的確診慰問金，以補貼治療期間之生活或醫療費用。

安聯人壽則自2021年1月1日起至2021年9月30日止，提供確診感染新冠肺炎住院治療保戶關懷慰問金6000元，如不幸身故，則提供5萬元關懷慰問金。

為了確保保戶健康及服務不中斷，安聯人壽已建置多元且完整之服務管道 ，建議保戶多採用數位管道，減少人員接觸機會，透過安聯人壽官網登入會員中心、安聯e服務APP與智能客服艾利Allie，可使用24小時不打烊的自主服務，保戶使用「安聯e網通」，在家即可辦理保單變更及電子化通知服務。