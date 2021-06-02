保險提供關懷措施 確診慰問金6000元

經濟日報 / 記者仝澤蓉／即時報導

國內新冠肺炎疫情仍嚴峻，壽險業相繼推出關懷措施或放寬給付，其中第一金人壽和安聯人壽對確診保戶提供6000元慰問金。

第一金人壽表示，保戶若經醫生確診新冠肺炎（需PCR檢驗陽性）且評估需住院治療，但因醫療機構無病房可供住院治療，而轉往主管機關批准之集中檢疫所（包含專責防疫旅館）中治療，第一金人壽將依據保單條款之住院理賠範圍，從寬給付保險金。但保戶如果是居家隔離或居家檢疫，則不屬於住院從寬給付之範圍。

凡持有2021年5月17日（含）以前生效之第一金人壽個人險或團體險有效保單之被保險人（旅行平安險除外），如確診新冠肺炎時，都可以再向第一金人壽申請每人6,000元的確診慰問金，以補貼治療期間之生活或醫療費用。

安聯人壽則自2021年1月1日起至2021年9月30日止，提供確診感染新冠肺炎住院治療保戶關懷慰問金6000元，如不幸身故，則提供5萬元關懷慰問金。

為了確保保戶健康及服務不中斷，安聯人壽已建置多元且完整之服務管道 ，建議保戶多採用數位管道，減少人員接觸機會，透過安聯人壽官網登入會員中心、安聯e服務APP與智能客服艾利Allie，可使用24小時不打烊的自主服務，保戶使用「安聯e網通」，在家即可辦理保單變更及電子化通知服務。

第一金 新冠肺炎

延伸閱讀

竹山警再查獲養生館外約接客 縣府啟動PCR核酸採檢專案

確診男砍護理師 3名中和員警壓制後隔離PCR檢測結果出爐

快篩陽性PCR卻陰性的遺體1天就火化 里長：家屬情何以堪

瑞芳某醫院男子到院前死亡 快篩陽性但PCR結果陰性

相關新聞

台壽再添1內勤員工確診 中信金累計已8人確診

中信金今表示，接獲通知旗下子公司台灣人壽1名內勤同仁確診新冠肺炎，為保護同仁安全及避免感染風險，已針對確診同仁工作的辦公...

這銀行好佛心！加碼員工防疫福利 給假也給錢

在國內近期遭逢新冠肺炎（COVID-19）疫情影響下，素以幸福企業聞名的合作金庫銀行，對於員工防疫措施及福利又加碼了，合...

分析／台新金獲准併購保德信 獨留彰銀官司案美中不足

金管會宣布有條件核准台新金併購保德信案，台新金在出清彰銀持股前將不介入彰銀董事改選，讓紛擾16年的彰銀案出現解套機會，唯一美中不足的是尚留下官司案未解，未來能否劃上完美句點...

保德信、彰銀選一個 政院三次機會要吳東亮作答

金管會今天宣布附條件核准台新金併購保德信案，糾葛16年的彰銀案也出現轉機，近九個月來，官方不斷與台新金溝通併購保德信資金來源，從角力期、冷戰期到一度瀕臨破局，官方共提三種解套方案，最後雙方各退一步，終於有了進展...

股匯雙漲 新台幣早盤升6.3分、一度觸及27.574元

新台幣今（2）日早盤以27.62元兌1美元，升值1.7分開出；台股早盤開高，新台幣一度觸及27.574元兌1美元，升值6...

商品無罪 惡意推薦才是魔鬼

第二次見到蘇阿嬤，她還是像上回一樣好客，見我們滿頭大汗，急忙招呼我們入門喝她剛冰鎮好的青草茶。阿嬤見我們喝得透心涼，跟著...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。