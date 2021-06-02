星展銀再捐300萬買「星展暖心食袋」 助弱勢民眾度疫情

台灣本土疫情嚴峻，弱勢家庭、獨居長者以及街友受影響甚深。因無法外出參加社社區團膳，或者收入銳減導致家庭生計陷入困境。星展（台灣）再次捐贈300萬元，購買社會企業物資，組裝成2,000包「星展暖心食袋」，透過「台灣食物銀行聯合會」的配送網絡，分享給受疫情影響的弱勢族群，同時也號召員工及客戶一同響應，幫助更多的人度過難關。

「星展暖心食袋」一袋物資預計可供三到四口人家為期一週的基本需求，容物採購自6家社會企業共8項產品，包括：「社會網絡」手作日曬關廟拌麵組、「台灣好漁」寶貝高鈣鱸魚鬆、「直接跟農夫買」即食馬告豆乾及糙米麩沖泡飲、「恩居好食」蔬菜餅乾、「禾乃川國產豆製所」香香豆纖營養餅、「喜願共合國」蕎麥薄餅及紅薏仁瓦福，還有罐頭及食物調理包等，價值約新臺幣1,500元。

星展銀行（台灣）總經理林鑫川表示，面對疫情挑戰，我們除了啟動系列應對措施，確保客戶權益與員工安全，更進一步發揮大愛，在此艱困時期，透過實際的款項捐助，以及選用社會企業的產品，以具體行動支持社會企業夥伴和需要關懷的弱勢團體。

台灣，除了星展的捐款，再加上同仁與客戶踴躍響應下，合計捐出新臺幣2,542萬多元購買社會企業物資，組裝成5萬多份「星展暖心食袋」，由台灣食物銀行聯合會分享給因疫情陷入困頓的長者與弱勢家庭。同時也號召員工參與志工活動，親手分裝物資，付出行動關懷。

此次疫情不僅對許多人的生計和生命造成威脅，全台學生停課、企業採分流上班及居家工作等，也讓大家因為大幅減少面對面交流，心情感到寂寞。藉由星展銀行（台灣）總經理林鑫川創作、親自填詞與譜曲的「同在一起」歌曲，期望為星展同仁與社會大眾打氣，無論面對何種困難，都要懷抱希望，勇敢迎向未來。