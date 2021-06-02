疫情緊張 公勝保經捐助台北市政府120萬元防疫基金
COVID-19疫情持續升溫，全國升級至3級警戒，雙北更是疫情高風險區，鑒於第一線物資短缺，醫護量能需求持續增加，公勝保險經紀人公司今（2）日宣布，秉持急難救助之精神，捐助台北市政府120萬元的防疫基金，指定「covid-19疫情防疫及照顧服務」用途，支持第一線防疫醫護人員、防疫物資等需求，期盼能為政府及醫護人員提供即時支援，為全民抗疫注入溫暖的力量，助台灣挺過疫情。
公勝保經董事長蔡文俊表示，因應疫情且使資源發揮最大效益，捐助台北市防疫專戶防疫基金，讓捐款使用對象除了前線的醫護人員，亦包含所有支援一線防疫的所有夥伴，捐助資源將運用在購買快篩試劑、防疫住宿相關使用需求等，並且做最大效能的運用。公勝保經希望拋磚引玉，結合社會善心力量，共同協助台灣度過疫情難關，更企盼站在第一線的醫護和防疫相關人員，能照護好自身安全，協助疫情早日平息。
此外，公勝保經秉持「不只是保險，我們分享愛」的企業理念，善盡企業社會責任。公勝保經總經理蔡聖威也表示，「員工與夥伴是公勝最重要的資產」，透過遍布全台24個業務中心的志工團，以行動力落實公益型企業的使命；值此疫情嚴峻期間，公勝保經也觀察到不少弱勢家庭受到疫情影響，隱形承壓，目前正研擬另一波針對弱勢家庭的捐助服務方案，希望協助弱勢家庭度過難關。
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