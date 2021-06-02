數位轉型 新光金推Customer FIRST 5項關鍵數位服務

數位扎根，驅動轉型，新光金控（2888）2021推動Customer FIRST的經營目標，包含：專注客戶需求（Focused）、直覺（Intuitive）、快速（Rapid）、順暢（Streamlined）、周到（Thoughtful）等五項關鍵數位服務指標，因應國內疫情挑戰及民眾對金融服務不中斷的需求，提供客戶更便利與安心的線上金融服務場景，讓民眾不出門、宅在家上網，就能輕鬆完成金融大小事，超前部署推出全方位「零接觸」數位大禮包。

正值疫情期間，如有銀行帳戶開戶需求的客戶可線上申辦新光銀行OU數位帳戶，申辦成功可同步取得網路銀行／行動銀行，完成任務台幣活儲利率最高可達1.85%，全國完全解除疫情三級警戒前，網路銀行／行動銀行跨行轉帳完全免費，提款也有5次免收續費的優惠，並送188元現金及價值5,888元之好禮（含外送平台），8月底前邀請身邊親友一同申辦OU數位帳戶，還有機會獲得最高獎金60萬元。客戶也可於線上完成匯款、換匯、申購基金及辦理各項查詢等金融服務。

為減少現金接觸，新光銀行與行動支付業者合作，使用全家便利商店「My FamiPay」綁定新光銀寰宇卡享10%現金點數回饋，綁定新光銀悠遊聯名卡則有2.1%回饋等，更有網購優惠最高回饋1,800元、外送平台優惠最高50%，還有全聯天天採買滿千贈300點，另外OU數位帳戶新戶綁「橘子支付」繳納所得稅，最高則可獲得12%的回饋。近期推出的新光智能理財服務，則針對即日起至12／31申購投資組合的客戶，提供免帳戶管理費的優惠，鼓勵民眾在疫情期間善用理財工具，累積資金。

避免外出徒增染疫風險，新光人壽建議保戶可透過官網會員專區、APP與智能客服小新等線上24小時自主服務，辦理繳費、契變、借款、給付、理賠作業申請等多元服務內容。為鼓勵保戶多加使用網路保險服務，保戶只要於8／31前成為網路會員，就有機會抽中千元LINE Points，且至 7／20前，新光人壽再加碼推出「超狂知識王，點數超狂送」活動，進行線上交易每月最高可得370點SK點數，防疫在家免出門，綁定即可開始集點，還能兌換LINE Points。

另外，針對疫情期間有資金需求的保戶，新光人壽推出「疫轉錢坤II」台幣保單借款紓困專案，至6／30止，提供線上借款最低享一年1.5%優惠借款利率，讓民眾享有便捷的線上保單借款服務。同時，為讓各項保險通知單，都能零實體接觸而線上掌握不漏接，6／30前「首次申辦電子單據」（即申辦「e-Mail」或「簡訊」）成功的要保人，也可獲得「85度C 50元飲品兌換券乙份」，藉此鼓勵大家善用數位服務，防疫期間盡量不出門。

近期股市交易活絡，對有證券開戶需求的民眾，元富證券提供線上開戶服務，若客戶選擇綁定新光銀行OU戶戶通數位證券帳戶為交割戶，全程開戶作業皆可在線上完成，6／30前新開戶者，還可獲得「e啟開新有禮」最高300元的獎勵。元富證券也鼓勵客戶多加利用線上平台進行下單交易、文件簽署、線上開戶及市場行情查詢等服務。

面對多變的疫情，新光金控持續以最嚴謹的態度推動高規格防疫機制，並落實Customer FIRST客戶為中心的經營理念，遵行客戶至上的原則，提供全方位零接觸安心的數位金融服務，與客戶共渡疫情艱難時期，為疫情下所面臨的挑戰與衝擊做好準備。